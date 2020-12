L’inizio di stagione non è stato facile per Pierluigi Gollini: l’infortunio riscontrato l’ultima giornata contro l’Inter (l’anno scorso) non gli ha permesso di disputare fin da subito il nuovo anno atalantino. Il suo sostituto Marco Sportiello ha compensato la sua assenza, ma è chiaro che “Gollorius” mancava vista la sua grande sicurezza in più tra i pali. Ritornato con lo Spezia per poi subire una brutta botta contro il Verona in casa. Per il numero 95 atalantino si temeva il peggio, ma fortunatamente è stata riscontrata soltanto una botta che ha scaturito solo qualche spavento.

Le parole di Gollini sul suo infortunio (tramite Instagram)

Attraverso il proprio profilo Instagram, il portiere dell’Atalanta Gollini ha pubblicato un post dove ha fatto sapere della sua situazione attuale. “Gollorius” recita: “È stata solo una grande botta e un grande spavento. La risonanza delle scorse ore ha confermato quello che pensavo. Già da oggi al lavoro per tornare in campo, più carico di prima. Purtroppo è stato un inizio di stagione complicato, passerà. Io non mollo mai”. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini si stanno preparando in vista della partita di Udine, e vedremo nei prossimi giorni se la situazione tenderà a migliorare sempre di più.