Fiorentina a Udine, continuità ritrovata o discontinuità permanente?

Fiorentina a Udine in cerca di continuità, dopo l’importante vittoria casalinga con lo Spezia

rimediata venerdì, con le reti di: Vlahovic, Castrovilli ed Eysseric. La squadra allenata da

Prandelli, si presenta fiduciosa a Udine, con Kokorin e Ribery che si allenano in gruppo e che

potrebbero fare molto comodo alla Fiorentina, che sinora ha patito molto l’assenza dei due.

Dall’altra parte troviamo un’Udinese in tredicesima posizione, a pari punti con la Fiorentina

quattordicesima, che dopo il pareggio ospite rimediato a Parma, dovrà far fronte a una Fiorentina

motivata che darà filo da torcere al Friuli. I bianconeri avranno a disposizione: LLorente, Pereyra,

De Paul e Okaka che si dimostreranno una spina nel fianco per gli uomini di Prandelli.

La partita di domenica potrebbe essere molto bloccata per via del gioco estremamente difensivo

dei friulani che hanno subito un numero inferiore di goal, rispetto alla viola che ne ha subiti

tre in più, entrambe le squadre hanno lo stesso quantitativo di goal, che è pari a venticinque.

Le probabili formazioni saranno le seguenti:

Udinese: 3-5-2

Musso-Becao-Nuytinck-Samir-Molina-De Paul-Walace-Arslan-Stryger Larsen-Nestorovski-Llorente

Fiorentina: 3-5-2

Dragowski-Pezzella-Milenkovic-Igor-Biraghi-Castrovilli-Pulgar-Amrabat-Venuti-Vlahovic-Kouame

Questa tra Udinese e Fiorentina è una sfida salvezza importante, che avrà impatti decisivi

sulla classifica e sui futuri quaranta punti necessari per la permanenza in serie A.