Dove vedere Spal-Verona in diretta tv e in streaming, amichevole 6 agosto 2021

DOVE VEDERE SPAL VERONA IN TV E IN STREAMING – Le squadre di Serie A, giunte a questo punto del pre-campionato, iniziano ad affrontare compagini di livello sempre migliore. È il caso anche del Verona, che dopo aver sfidato squadre amatoriali e poi club di Serie C, adesso si prepara ad un doppio impegno contro la Spal e, il giorno successivo, con la Sampdoria. Il match con la Spal mette di fronte ai veronesi una squadra di Serie B, che fino a due stagioni fa era in massima categoria e che punta a tornarci al più presto, magari già in questa stagione : ecco tutte le informazioni su dove vedere Spal Verona in tv e in streaming.

Quando si gioca Spal-Verona: data e luogo del match amichevole

Spal-Verona si disputerà venerdì 6 agosto 2021 alle ore 19:30, al Paolo Mazza di Ferrara, casa dei biancazzurri.

Spal-Verona, le info per i biglietti: sarà possibile accedere allo stadio?

Non sono ancora state comunicate le modalità di acquisto dei biglietti per lo stadio ferrarese dove si disputerà la sfida tra la Spal e il Verona. La società emiliana ha però comunicato che i tifosi ammessi saranno in numero pari a 1000, quindi ci sarà verosimilmente la possibilità di entrare grazie al Green Pass.

Dove vedere Spal-Verona amichevole 6 agosto 2021, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

L’amichevole estiva Spal-Verona, prevista per il 6 agosto 2021 a Ferrara e valida come amichevole pre-campionato, non dovrebbe essere trasmessa né in diretta tv né in live streaming su alcuna piattaforma.