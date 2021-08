Dove vedere Twente-Venezia in diretta tv in chiaro e streaming gratis, amichevole 3 agosto

DOVE VEDERE VENEZIA TWENTE IN TV E IN STREAMING – Manca poco al termine del pre-campionato delle squadre di Serie A. Le amichevoli iniziano a diventare più complicate per tutti, ed anche il Venezia di Paolo Zanetti si prepara ad affrontare gli ultimi impegni: in prgramma ci sono le sfide in Olanda contro Utrecht, Twente e Groningen. La sfida col Twente, in programma martedì 3 agosto 2021, può essere certamente un test probante per la preparazione prima dell’inizio del campionato: ecco tutte le informazioni su dove vedere Venezia Roma in tv e in streaming.

Quando si gioca Twente-Venezia: data e luogo del match amichevole

Venezia-Twente si disputerà martedì 3 agosto 2021 alle ore 15, al Grosch De Veste di Enschede, in Olanda.

Venezia-Twente, le info per i biglietti: sarà possibile accedere allo stadio?

Non sono ancora state comunicate le modalità e la possibilità di acquistare i biglietti per lo stadio olandese dove si disputerà la sfida tra il Twente e il Venezia. L’impianto può contenere 24.000 posti, quindi è possibile che una parte dello stadio possa essere riempita con un certo numero di spettatori.

Dove vedere Twente-Venezia amichevole 3 agosto 2021, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

L’amichevole estiva Venezia-Twente, prevista per il 3 agosto 2021 a Enschede e valida come amichevole pre-campionato, sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia (canale 60), ed in live streaming sull’app di Sportitalia e sul sito ufficiale del servizio.