Sky o Dazn? Dove vedere Roma Empoli: diretta tv e streaming

Dove vedere Roma Empoli in tv. Un test importante per entrambe le squadre. Da una parte la Roma, che dopo la chiacchierata sconfitta nel derby contro la Lazio, vuole subito tornare alla vittoria in campionato. In piena zona Champions, l’obiettivo dei ragazzi di José Mourinho è tenere lontane le inseguitrici dal quarto posto. Dall’altra parte l’Empoli che dopo la vittoria in casa per 4-2 contro il Bologna è balzato all’ottavo posto in classifica con 9 punti in 6 partite. Per i ragazzi di Andreazzoli, grande ex dell’incontro, all’Olimpico l’unico compito sarà quello di continuare a stupire.

Quando si gioca Roma-Empoli, settima giornata Serie A

La partita tra Roma-Empoli si disputerà domenica 3 ottobre 2021 alle ore 18:00, allo stadio Olimpico di Roma. L’ultimo incontro tra le due squadre fu nella stagione 2018/2019, dove i giallorossi si imposero per 2-1 grazie ai goal di Stephan El Shaarawy e Patrick Schick.

Probabili formazioni: le scelte di Mourinho e Andreazzoli

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allentaore: José Mourinho

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti. Allenatore: Andrea Andreazzoli

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Roma Empoli in diretta tv e streaming

La partita tra Roma-Empoli sarà visibile in diretta esclusiva in streaming su Dazn. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione (Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi). Sarà sufficiente collegarsi al portale da qualsiasi dispositivo e selezionare la diretta del match. Non ci sarà quindi la copertura sulla pay tv satellitare Sky che, tra le 3 possibili partite di Serie A ogni turno da mostrare, non ha i diritti del match dello stadio Olimpico di Roma. Inoltre, per gli abbonati al pacchetto TIM SPORT E CALCIO il match sarà visibile anche su Tim Vision.