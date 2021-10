Cassano: “Ronaldo? Preferisco il fenomeno. Juventus? Gol casuale”

Antonio Cassano ha sollevato una polemica che sta facendo molto rumore in queste ore. L’ex calciatore italiano ha parlato alla Bobo TV durante una diretta su Twitch, e ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’attuale situazione Juventus, e sulla carriera di Cristiano Ronaldo.

La difficile ripresa dei bianconeri e quel gol in Juve-Roma

Non sono mancate le affermazioni in merito alle criticità della squadra di Massimiliano Allegri: “La Juventus ha difeso in nove. Il gol contro la Roma è stato casuale. La Vecchia Signora fa grande fatica, non aspettatevi altro. Non cambierà niente: a 50 metri dalla porta, tutti arroccati in area con Chiellini che dà Szczęsny. La Juventus continuerà a fare questo. Dubito sia rientrata in gioco per lo scudetto. Domenica c’è l’Inter e non sarà affatto semplice”.

Il commento amaro su Cristiano Ronaldo

Cassano, con tutta la sua sincerità, ha voluto dire la sua sul cinque volte Pallone D’Oro: “Il portoghese è il migliore di sempre? Ma non diciamo eresie… Cristiano Ronaldo non è neanche tra i primi cinque giocatori della storia del calcio. Per quanto mi riguarda, Messi, Pelè, Maradona, Cruijff e Ronaldo Il Fenomeno sono di altro livello”. Con quest’ultimo si è riferito ovviamente al brasiliano e due volte campione del mondo, attualmente dirigente del Real Valladolid”.

Il preferito di Cassano per il Pallone d’Oro 2021

La scorsa settimana, il 39enne di Bari si era già espresso così sui candidati per Pallone d’Oro 2021: “Se il Pallone d’Oro lo vince Messi non si sbaglia mai, ma io penso che si debba andare a Monaco a consegnarlo a Lewandowski per quello che ha fatto”.