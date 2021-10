Roma, Mourinho ritrova Pellegrini ma perde Abraham. Il punto in vista della Juventus

Dopo aver fatto tremare i tifosi della Roma per un attacco febbrile, Lorenzo Pellegrini è tornato ad allenarsi a Trigoria. Nella giornata di ieri infatti, il capitano giallorosso ha dovuto saltare la seduta di allenamento. Preoccupato non era soltanto il tifo romanista, ma anche Mourinho, che purtroppo deve già fare a meno di Tammy Abraham. Quest’ultimo, ha accusato una distorsione alla caviglia, nella partita Inghilterra-Ungheria finita in pareggio. Il numero 9 della Roma, verrà comunque monitorato nei prossimi giorni, ma l’allenatore portoghese è sicuro del totale recupero per la trasferta di Torino contro la Juventus. Dopo la seduta soft di oggi, rientrerà in gruppo domani per prepararsi al meglio e continuare la striscia positiva di risultati.

Le condizioni di Tammy Abraham dopo l’infortunio di ieri

Ritrovare Zaniolo e Pellegrini è già un sospiro di sollievo per lo Special One, che vuole a tutti i costi portare a casa i tre punti. Sulle condizioni dell’inglese, invece, si saprà qualcosa di più nel pomeriggio, dove è atteso a Villa Stuart. Nella peggiore delle ipotesi il numero 9 della Roma, potrebbe addirittura tornare in campo il 24 ottobre contro il Napoli. La speranza dello staff medico giallorosso è che l’infortunio non sia di grave entità, in modo tale da permettere al giocatore di rispondere alla convocazione per domenica sera.