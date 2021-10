Verde: “L’incontro con Ronaldo fu un sogno. Mourinho arriverà in alto”

Il calciatore dello Spezia, Daniele Verde, si è raccontato ai microfoni de Il Corriere dello Sport e ha svelato uno dei ricordi più belli che ha vissuto nel corso della sua carriera. Il giovane attaccante, infatti, durante la sua esperienza al Real Valladolid, ha avuto come Presidente sua maestà Ronaldo “Il Fenomeno“: “E’ stato un vero e proprio sogno incontrare Ronaldo. Fino ad allora avevo potuto ammirarlo soltanto in televisione, mai mi sarei aspettato di trovarlo da Presidente. Così come non avrei mai creduto che potesse esultare ad un mio gol! E invece così è stato, e ho realizzato uno dei miei sogni. Persone come lui ce ne sono poche: in quella stagione ci siamo salvati anche per il suo essere. Non ha mai parlato di lui, né ha fatto pesare il suo nome”.

Daniele Verde su Mou e il suo ex allenatore Rudi Garcia



In seguito è tornato a parlare della Roma, e da ex giallorosso ha voluto esprimere la sua sull’arrivo di Mourinho e il grande apporto che sta dando alla squadra: “Sta dando grande spazio ai giovani. La fiducia non gli manca e credo se la giocherà per i primi posti della classifica“. Non è mancata ovviamente, la rievocazione riguardo Roma: “Ho tanti bei ricordi a Roma. Sarò sempre grato a Garcia, a cui devo moltissimo. E’ un allenatore in grado di gestire il gruppo, e che sa far giocare a calcio”.

Il difficile momento che sta vivendo lo Spezia e la forza del gruppo

Infine si è espresso su Thiago Motta, il suo attuale tecnico: “Ha intenzione di giocare sempre il pallone. Non ha cambiato molto, perché fortunatamente avevamo una base già dall’anno scorso. Tanti nuovi giovani si stanno adattando e crescendo. C’è ancora tanta strada da fare, ma noi più vecchi dobbiamo aiutarli nel processo di miglioramento. In campo parliamo la stessa lingua, in quanto devono sentirsi tutti parte integrante del gruppo. Siamo all’inizio e abbiamo sicuramente la possibilità di rialzarci”.