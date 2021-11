Genoa-Milan, streaming e diretta tv Sky? Dove vedere Serie A

Domani sera alle ore 20.45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova si disputerà si disputerà il match Genoa-Milan, valevole per la 15.a giornata del campionato di Serie A che vede in classifica la squadra rossoblu al terzultimo posto con 10 punti, mentre quella rossonera al secondo posto con 32.

SESTINA ARBITRALE:

ARBITRO: SACCHI

ASSISTENTI: VIVENZI – LO CICERO

IV UFFICIALE: AYROLDI

VAR: BANTI

AVAR: DI VUOLO

Genoa-Milan, probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Bianchi, Pandev.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

Dove vedere Genoa-Milan in tv e streaming

Il match Genoa-Milan sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Telecronaca a cura di Stefano Borghi e con il commento tecnico dell’ex calciatore Simone Tiribocchi.

L’incontro del Ferraris andrà in onda anche su anche su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-282 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (ch. 202) e Sky Sport (ch. 252): telecronaca di Riccardo Gentile e commento tecnico dell’ex calciatore Fernando Orsi.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

La gara del “Ferraris” sarà trasmessa anche su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite

attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

16 dicembre 2020, Genoa-Milan 2-2: gli highlights