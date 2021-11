Mercato Cagliari, Pavoletti via? Ecco il possibile sostituto. Il mercato del Cagliari di gennaio punterà con forte decisione sulla ricerca di un nuovo centravanti d’area di rigore, capace di presidiare gli ultimi sedici metri con grande carisma e personalità. L’ottimo impatto di Keita Balde dopo il recente ritorno dall’infortunio, potrebbe spingere ad una clamorosa rescissione di contratto di un giocatore. Di chi si tratta?

Cagliari, il punto sul mercato: via Pavoletti a gennaio?

Detto questo, la cessione di Pavoletti, almeno per i prossimi mesi è da riternersi molto improbabile, forse quasi impossibile. Il Cagliari avrà bisogno di un reparto offensivo decisamente importante e completo sotto tutti i punti di vista. L’abilità nel gioco aereo di Pavoletti potrebbe rivelarsi decisamente importante anche a gara in corso e nei finali di partita.

Il Cagliari cercherò in ogni modo di rimanere aggrappato alla Serie A. Massima attenzione, però, anche ai possibili movimenti in entrata. Occhi puntati su Mancuso dell’Empoli, attualmente ai margini nelle scelte di mister Andreazzoli. L’attaccante potrebbe rivelarsi un ottimo profilo per completare l’attacco rossoblù.

La situazione su obiettivi, acquisti e cessioni di gennaio

Il mercato Cagliari di gennaio potrebbe puntare forte sulla ricerca di un nuovo centravanti, ma attenzione anche alle strategie difensive. Resta vivo e concreto l’interesse per Fazio, attualmente ai margini della Roma di Josè Mourinho e pronto a cambiare casacca e approdare in un nuovo progetto che lo metta al centro dell’attenzione.

In attacco piace anche Inglese, vecchi obiettivo del mercato rossoblù e attualmente in forza al club emiliano del Parma. Difficilmente verrà lasciato andare, soprattutto dopo l’addio di Maresca e l’arrivo di Iachini sulla panchina. Ecco perchè potrebbe tornare di moda il nome di Lapadula, ma attenzione anche a Simy, non perfettamente a suo agio nella Salernitana. Il Cagliari continua ad osservare.