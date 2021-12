Medhi Benatia assiste a Juve-Genoa. Il suo futuro è in Italia?

Medhi Benatia, attualmente in forza al Fatih Karagümrük (società calcistica in Turchia, militante nella Süper Lig), è tornato in Italia, più precisamente a Torino per assistere alla sfida Juventus-Genoa.

“Ou vais-je? Une ville qui m’a beaucoup manquer depuis quelques années? ❤️”, aveva scritto in mattinata in un sua Instagram Story mentre era sull’aereo, chiedendo ai suoi seguaci dove stesse andando e quale fosse una città che gli è mancata molto negli ultimi anni.

E ancora “Bien arrivé Hamdoulah !mais où?”, comunicando che fosse arrivato e ringraziando Dio, senza però svelare il luogo.

Medhi Benatia, pre partita e commento sui social

Una volta approdato in pieno centro a Torino, con vista sulla famosa Piazza San Carlo, si è ripreso sorridente in un video con sottofondo l’inno della Juventus: “Ehi ragazzi, ciao a tutti! Sono Benaaa! Finalmente son tornato a Torino, casa mia dopo tre anni. Eh sì. E’ strano stare qua, però mi sento felice di rivedere tutti i miei amici, tutta la mia gente, sperando in una bellissima vittoria stasera. Tutti allo stadio! Andiamo a tifare la nostra Juve! Eh sì, questa grande Juve che ha bisogno di noi, del nostro supporto, un abbraccio a tutti!“.

Speranzoso davanti all’Allianz Stadium, prima di entrare ha documentato tramite il profilo ufficiale Instagram della Juventus, il suo arrivo, caricando con grinta la squadra: “Ciao bianconeri! Ciao sono Bena, come ho detto sono venuto a tifare la nostra Juve sperando bene dai, ciao ragazzi!”.

Non sono mancati dei video all’interno allo stadio, dove dopo soli 9′ Juan Cuadrado ha segnato il gol del vantaggio per i bianconeri: “Che magia di, Cuadradoooo, panita!”, taggando poi il suo ex compagno di gioco: “Si panitaaaa 🔥♥️ @cuadrado”.

Il tifo dell’ex ha portato molto bene alla Juve di Massimiliano Allegri, che all’82’ ha raddoppiato con la rete di Paulo Dybala. La firma dell’argentino, che con un gran sinistro rasoterra al limite non ha lasciato scampo a Sirigu, ha regalato tre punti importanti alla compagine. Il “Bena” ha espresso tutta la sua felicità per il successo: “Sempre lui la nostra joya 🔥♥️ @paulodybala 💪🏽👏🏽”.

Il futuro del difensore centrale è in Italia? Juve o Genoa?

Medhi Benatia non ha mai nascosto il suo grande amore per l’Italia, posto in cui ha vissuto e giocato per molti anni e che conosce bene. L’ex bianconero manca da tempo nel calcio che conta, ma non ha mai smesso di allenarsi come al meglio poteva per essere sempre in forma.

Benatia ha lasciato un bel ricordo nei tifosi juventini, che dopo aver visto ancora una volta il suo affetto per La Vecchia Signora, credono di poterlo rivedere con la maglia a strisce.

Non è dato sapere se il calciatore abbia fatto rientro esclusivamente per questioni di svago, o se ci siano di mezzo contatti lavorativi con la società di Agnelli.

E’ da prendere in considerazione però, l’idea Genoa! Il club calcistico attualmente allenato da Andrij Ševčenko, ha mostrato più volte interesse per il giocatore franco-marocchino. Probabilmente vedremo sviluppi a riguardo nei prossimi giorni.