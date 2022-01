Dove vedere Roma-Juventus, streaming e diretta tv Sky?

Il match Roma-Juventus, valido per la ventunesima giornata della Serie A 2021/22, si gioca domenica 9 gennaio alle ore 18.30 nello stadio Olimpico di Roma. I giallorossi sono reduci dalla brutta sconfitta contro il Milan mentre i bianconeri non sono riusciti ad andare oltre il pareggio casalingo contro il Napoli decimato.

Le probabili formazioni di Roma-Juventus Serie A



ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla, Vina; Veretout, Pellegrini; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Bentancur; Bernardeschi, Dybala, Chiesa. All. Allegri.

Dove vedere Roma-Juventus Serie A, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il match Roma-Juventus sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. La sfida dell’Olimpico non sarà trasmessa su Sky che ha acquistato i diritti tv per tre match di ogni turno in co-esclusiva con DAZN.