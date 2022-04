Dove vedere Milan-Fiorentina in streaming e diretta TV, SKY o DAZN?

Dove vedere Milan-Fiorentina in streaming e diretta TV? Prima uno sguardo al match.

Domenica 1 maggio, alle ore 15.00, andrà in scena a San Siro, la gara tanto attesa tra Milan e Fiorentina. Le due compagini del nord, scenderanno in campo per la 35esima giornata di campionato di Serie A.

Entrambe le squadre hanno degli obiettivi importanti: Il Milan è sotto gli occhi di tutti, tifosi e non, perché cercherà di ipotecare la vittoria del campionato, dopo la sconfitta dell’Inter a Bologna; la Fiorentina vuole chiudere nel migliore dei modi la stagione, l’Europa sarebbe la ciliegina sulla torta. I rossoneri troveranno quindi una viola arrabbiata e molto pericolosa, specialmente negli spazi aperti. Quest’ultima ha infatti incassato un duro colpo nel recupero di mercoledì scorso contro l’Udinese (poker dei friulani), a differenza degli uomini di Stefano Pioli che hanno sbancato a Roma, 2-1 contro la Lazio, grazie ad uno splendido Tonali nel finale (4′ Immobile; 50′ Giroud, 92′ Tonali). Il Milan darà quindi il tutto per tutto per conquistare il suo diciannovesimo scudetto.

Milan-Fiorentina, la situazione in classifica: Stefano Pioli è al primo posto con 74 punti (+2 sull’Inter), collezionando finora 22 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. Vincenzo Italiano si trova invece al settimo posto, con 56 punti al pari con la Lazio, frutto di 17 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte.

Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Kessié, Tonali; Messias, Brahim Díaz, Leão; Giroud. All. Stefano Pioli

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenković, Igor, Biraghi; Maleh, Torreira, Duncan, Ikoné, Cabral, González. All. Vincenzo Italiano

L’arbitro designato per dirigere l’incontro è il signor Paolo Valeri, della Sezione AIA di Roma.

Dove vedere Milan-Fiorentina, streaming e diretta TV in chiaro, SKY o DAZN?

L’incontro tra il Milan e la Fiorentina verrà trasmesso in esclusiva da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili con le App, e sempre grazie a quest’ultime, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series S), al TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Inoltre, sempre attraverso DAZN sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l’App per i relativi sistemi.

Al termine dell’evento sportivo sarà possibile per gli utenti, prendere visione degli highlights e dell’evento integrale in modalità on demand.



Telecronista e Seconda voce. La telecronaca di Milan-Fiorentina su DAZN sarà affidata da Stefano Borghi, affiancato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico.