Amichevoli Napoli 2022, ecco il calendario del precampionato degli azzurri

Il Napoli di Luciano Spalletti si ritroverà venerdì 8 luglio per poi partire alla volta del ritiro di Dimaro dove gli azzurri vi rimarranno sino al 19 luglio. Dopo alcuni giorni di riposo, il Napoli partirà per la seconda parte di ritiro che si svolgerà in Abruzzo a Castel di Sangro dal 23 luglio al 6 agosto. Il Napoli in questa stagione sarà impegnato in Champions League e farà il suo debutto in campionato nel weekend del 13-14 agosto al “Bentegodi” contro il Verona. Intanto inizia a trapelare qualcosa in merito ai test amichevoli che la squadra di Spalletti effettuerà prima della nuova stagione

Amichevoli Napoli 2022, ecco i test degli uomini di Spalletti

Il nuovo Napoli di Luciano Spalletti esordirà nel precampionato contro i dilettante dell’ Anaune, club che milita nel campionato d’Eccellenza del Trentino Alto Adige, e il match si giocherà giovedì 14 luglio alle ore 18 nel ritiro di Dimaro. Sempre in Trentino Alto Adige domenica 17 luglio alle ore 18 ci sarà un’altra amichevole contro un avversario da definire. Nella seconda parte di ritiro (a Castel di Sangro), il Napoli disputerà 3 amichevoli contro Espanyol, Adama Demirspor e Real Valladolid ma al momento non si sanno data e orario di questi 3 incontri. Sabato 30 luglio il Napoli affronterà il Maiorca con orario da definire.

Amichevoli Napoli 2022 (in aggiornamento)

Giovedì 14 luglio: Napoli-Anaune (ore 18);

Domenica 17 luglio: Napoli- avversario da definire (ore 18);

Sabato 30 luglio: Napoli-Maiorca (orario da definire)