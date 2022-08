Record Espulsioni in Serie A, ecco le più veloci di sempre | CLASSIFICA

Record Espulsioni in Serie A, ecco le più veloci di sempre. Un esordio da dimenticare per Maximiano con la maglia della Lazio, espulso dopo appena sei minuti di gioco. Il cartellino rosso al portiere portoghese si inserisce nella classifica delle espulsioni più “veloci” di sempre, prolungato solo dalla chiamata del Var: ma quali sono i rossi diretti da record? Ecco la speciale classifica.

Espulsioni in Serie A, classifica più veloci di sempre

Fallacci imperdonabili, proteste eccessive, risse, insulti. Possono essere tanti i motivi per i quali un calciatore viene espulso e di conseguenza invitato dal direttore di gara a lasciare il campo. L’espulsione di un giocatore, in base a vari fattori, può essere più o meno pesante per l’economia di una gara, ma ci sono dei calciatori che hanno fatto dell’espulsione un vizio eccessivo, quasi un’abitudine, ecco a voi i 10 calciatori più espulsi nella storia della Serie A.

TOP 20 CALCIATORI PIU’ ESPULSI IN SERIE A TIM

20) BRAM NUYTINCK (Udinese): espulsione diretta al 5° minuto – 4 novembre 2018 vs Milan

20) GIUSEPPE PEZZELLA (Udinese): espulsione diretta al 5° minuto – 10 settembre 2017 vs Genoa

20) FEDERICO CECCHERINI (Crotone): espulsione diretta al 5° minuto – 20 agosto 2017 vs Milan

20) GABRIEL PALETTA (Atalanta): espulsione diretta al 5° minuto – 4 ottobre 2015 vs Fiorentina

20) DRIES MERTENS (Napoli): espulsione diretta al 5° minuto – 23 febbraio 2015 vs Sassuolo

20) SERGIO PELLISSIER (Chievo): espulsione diretta al 5° minuto – 4 maggio 2014 vs Torino

