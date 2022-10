Pausa Serie A 2022/2023 per i Mondiali: quando si ferma e quando riparte il campionato

I Mondiali 2022 che si svolgeranno in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre ha costretto la Serie A (ma non solo ovviamente) a stravolgere il calendario della stagione 2022/2023 che terminerà domenica 4 giugno.

Infatti l’ultima giornata di campionato prima della lunga pausa sarà in programma domenica 13 novembre che quel giorno si chiuderà ufficialmente con il posticipo serale Juventus-Lazio (ore 20.45), mentre il ritorno in campo avverrà mercoledì 4 gennaio con una particolarità, ovvero che tutte le partite della 16.a giornata si disputeranno lo stesso giorno (big match, Inter-Napoli) in cinque orari differenti.

Ci sarà un altro turno infrasettimanale fino al termine della stagione ed è quello di mercoledì 3 maggio, mentre l’unica sosta sarà in programma l’ultimo weekend di marzo.

LE DATE DELLA SERIE A DURANTE I MONDIALI

13 novembre 2022, 15.a giornata: inizia la pausa del campionato

2o novembre 2022, iniziano i Mondiali in Qatar

18 dicembre 2022, finale dei Mondiali

4 gennaio 2023, riprende il campionato con la 16esima giornata