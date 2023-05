Serie A, Atalanta-Juventus dove vedere la sfida streaming e diretta tv DAZN o SKY SPORT? Domenica, alle ore 12.30, allo Stadio Gewiss Arena di Bergamo si disputerà il match Atalanta-Juventus, valevole per la 34.a giornata del campionato di Serie A, che vede i padroni di casa a quota 58 punti, mentre i bianconeri di mister Allegri sono saldi a quota 63 punti, a +5 proprio dagli orobici.

Atalanta Juventus si disputerà nella giornata di domenica 7 maggio 2023 nel palcoscenico dello Stadio Gewiss Arena di Bergamo. Il fischio d’inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Sacchi, è in programma alle ore 12.30. Al VAR Banti e Marini. La trentaquattresima giornata di Serie A vedrà di fronte al Gewiss Stadium Atalanta e Juventus: gli orobici, dopo aver vinto contro lo Spezia, sperano di ripetersi anche con i bianconeri. La Juve invece proverà a espugnare un campo difficile in seguito alla vittoria casalinga contro il Lecce allenato da Baroni.



Atalanta-Juventus live streaming e diretta tv , come seguire la sfida

Il match tra Gasperini e Allegri sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Segui ATALANTA-JUVENTUS su DAZN. 29,99 €/mese.

Come vedere Atalanta-Juventus live streaming in tv e diretta su Sky? La partita di Serie A sarà visibile in diretta TV anche su Sky Sport, grazie all’acquisizione dei diritti tv per trasmettere tre partite di campionato a giornata. Il canale di riferimento è Sky Sport Calcio, con fischio d’inizio alle ore 12:30.

Atalanta-Juventus , highlights ultima partita