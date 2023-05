Serie A, Inter-Sassuolo live streaming e diretta TV: dove vedere su Sky o DAZN?

Serie A, Inter-Sassuolo dove vedere la sfida live streaming e diretta tv DAZN o SKY SPORT? Sabato sera, alle ore 20.45, allo Stadio Meazza-San Siro di Milano si disputerà il match Inter-Sassuolo, valevole per la 35.a giornata del campionato di Serie A, che vede i padroni di casa a quota 63 punti, mentre i neroverdi di mister Dionisi sono saldi a quota 44 punti, a -19 proprio dai nerazzurri.

Inter Sassuolo si disputerà nella giornata di domenica 14 maggio 2023 nel palcoscenico dello Stadio Meazza-San Siro di Milano. Il fischio d’inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Marcenaro, è in programma alle ore 20:45. Al VAR Di Martino e La Penna. Ostacolo Sassuolo per l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo il successo dell’Olimpico contro la Roma, a cavallo tra la gara d’andata e quella di ritorno dell’Euroderby di Champions League, i nerazzurri ospitano a San Siro i neroverdi di Alessio Dionisi.

La squadra di Inzaghi è reduce da quattro successi di fila contro Empoli, Lazio, Verona e Roma, che ha permesso ai nerazzurri la rimonta con il quarto posto a -2 dalla Juventus seconda e a due lunghezze di vantaggio sul quinto posto occupato dal Milan. Dall’altra parte il Sassuolo è reduce dal pari nel derby emiliano contro il Bologna. La squadra di Dionisi è a quota 44 punti e vuole tornare al successo dopo aver raccolto appena un punto nelle ultime due gare. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Sassuolo live streaming e diretta tv, come seguirla.

Inter-Sassuolo live streaming e diretta tv , come seguire la sfida

Il match tra Inzaghi e Dionisi sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l'incontro è necessario scaricare l'App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

Come vedere Inter-Sassuolo live streaming in tv e diretta su Sky? La partita di Serie A sarà visibile in diretta TV anche su Sky Sport, grazie all’acquisizione dei diritti tv per trasmettere tre partite di campionato a giornata. Il canale di riferimento è Sky Sport Calcio, con fischio d’inizio alle ore 20:45.

Highlights Inter Sassuolo | ULTIMA PARTITA