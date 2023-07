Utrecht-Bologna, streaming gratis e diretta tv? Dove vedere amichevole estiva

Il Bologna di Thiago Motta è stata una delle sorprese più piacevoli dello scorso campionato, durante il quale ha dimostrato di essere una squadra con grandi margini di crescita: quest'anno il tecnico ex Genoa e Spezia dovrà confermarsi, provando anche magari a pensare all'Europa.

Mercoledì 2 agosto alle ore 15:00 al “Sportcomplex Zoudenbalch” di Utrecht si disputerà l’amichevole Utrecht-Bologna, gara che servirà per testare la situazione di forma della squadra felsinea dopo il ritiro terminato a Valles. Il Bologna è atteso da una prima di campionato molto complicata contro il Milan, pertanto c'è bisogno di essere subito molto performanti per poter cominciare con il piede giusto la nuova stagione.

Utrecht-Bologna, probabili formazioni

Utrecht (IN AGGIORNAMENTO)

Bologna (IN AGGIORNAMENTO).

Dove vedere Utrecht-Bologna in tv e streaming

L’incontro amichevole Utrecht-Bologna in programma ad Utrecht in Olanda mercoledì 2 agosto non ha ancora ricevuto alcuno spazio specifico tra i palinsesti tv e le piattaforme streaming: se il match effettivamente non sarà visibile in alcun modo, bisognerà seguire gli aggiornamenti della gara sui canali social del club felsineo.