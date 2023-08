Hellas Verona-Roma: Sky o DAZN ? TV, Streaming e probabili formazioni. Ecco dove vederla

La seconda giornata della Serie A TIM 2023/24 offre l'esordio casalingo dell'Hellas Verona al "Marcantonio Bentegodi" contro la Roma di Mourinho. Gli scaligeri sono reduci dal successo prezioso sul campo dell'Empoli, mentre i "giallorossi" dal 2-2 interno contro la Salernitana. Diretta TV e Streaming, oltre alle probabili formazioni. Ecco dove vederla.

Hellas Verona-Roma, match valido per la seconda giornata della Serie A TIM 2023/24, si giocherà al "Marcantonio Bentegodi" di Verona. Calcio d'inizio in programma Sabato 26 Agosto, alle ore 20:45.

LUOGO VERONA, "Marcantonio Bentegodi" DATA 26 AGOSTO 2023 ORE 20:45 ARBITRI Arbitro: Daniele Doveri (Sezione AIA Roma1)



Assistenti: Marco Bresmes (Sezione AIA Bergamo) - Dario Garzelli (Sezione AIA Livorno)



IV Ufficiale: Luca Zufferli (Sezione AIA Udine)



VAR: Luigi Nasca (Sezione AIA Bari)



AVAR: Giacomo Paganessi (Sezione AIA Bergamo)



Hellas Verona-Roma: Dove vederla

Hellas Verona-Roma sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN.

Per tutti i cienti abbonati al servizio, sarà disponibile la connessione accedendo al sito della piattaforma tramite Smart TV o dispositivi mobili (PC, Tablet, Smartphone, Console);

Sarà trasmessa su ZONA DAZN, al canale 214 di Sky, per tutti i clienti abbonati sia a Sky che a DAZN.

Sarà trasmessa anche in Streaming su DAZN e Zona DAZN, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Telecronaca affidata a Stefano Borghi e Andrea Stramaccioni.

TV: DAZN Zona DAZN, Canale 214 Sky Streaming: DAZN Zona DAZN

Hellas Verona-Roma: Probabili Formazioni

HELLAS VERONA



3-4-2-1 ROMA



3-4-2-1 12 Lorenzo Montipò 1 Rui Patricio 42 Diego Coppola 23 Gianluca Mancini 23 Giangiacomo Magnani 6 Chris Smalling 27 Paweł Dawidowicz 14 Diego Llorente 24 Filippo Terracciano 42 Rasmus Kristensen 18 Martin Hongla 4 Bryan Cristante 33 Ondrej Duda 22 Houssem Aouar 3 Josh Doig 37 Leonardo Spinazzola 26 Cyril Ngonge 7 Lorenzo Pellegrini 77 Jordi Mboula 21 Paulo Dybala 99 Federico Bonazzoli 11 Andrea Belotti

Allenatore: Marco Baroni

Allenatore: Josè Mourinho

Hellas Verona-Roma: Riserve

HELLAS VERONA ROMA 97 Denis Cazzadori 99 Mile Svilar 80 Alphadjo Cissè 63 Pietro Boer 34 Simone Perilli 5 Evan N'Dicka 28 Nicola Patanè 2 Rick Karsdorp 32 Juan David Cabal Murillo 19 Zeki Celik 22 Alessandro Berardi 59 Nicola Zalewski 11 Milan Djuric 16 Leandro Paredes 20 Riccardo Saponara 20 Renato Sanches 14 Joselito 18 Ola Solbakken 90 Michael Folorunsho 60 Riccardo Pagano 61 Niccolò Pisilli 92 Stephan El Shaarawy

Hellas Verona-Roma: Indisponibili

HELLAS VERONA ROMA Kevin Ruegg Marash Kumbulla Ajdin Hrustic Tammy Abraham Darko Lazovic

Hellas Verona-Roma: Presentazione

Vittoria importantissima per l'Hellas Verona di Marco Baroni, andando a vincere per 1-0 in casa dell'Empoli, grazie alla rete siglata da Federico Bonazzoli; La Roma di Josè Mourinho (squalificato) ha deluso le attese alla prima giornata, non riuscendo ad andare oltre il 2-2 casalingo contro la Salernitana di Paulo Sousa.

La Roma, pertanto, è già costretta a rincorrere le dirette rivale per andare a trovare il primo successo della Serie A 2023/24, mentre l'Hellas Verona proverà a portare via ulteriori punti per raggiungere il proprio obiettivo stagionale quanto prima.

L'ultima gara disputata tra Hellas Verona e Roma al "Marcantonio Bentegodi" vide sorridere gli scaligeri, battendo con il risultato di 3-2 i giallorossi.

La Roma potrà finalmente disporre di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. Il primo dovrebbe essere certo di un posto da titolare in attacco al fianco del "Gallo" Andrea Belotti, mentre il secondo prenderà quasi certamente il posto da capitano, dividendosi i compiti a centrocampo con Bryan Cristante e Houssem Aouar. Sulle fasce dovrebbero essere confermati Rasmus Kristensen e Leonardo Spinazzola. Chris Smalling, Gianluca Mancini e Diego Llorente dovrebbero comporre la linea dei tre difensori davanti alla porta difesa da Rui Patricio.

Marco Baroni disporrà di una difesa a tre con Diego Coppola, Giangiacomo Magnani e Pawel Dawidowicz, con alle spalle i pali difesi di Montipò. Filippo Terracciano e Josh Doig si occuperanno delle corsi laterali, con Martin Hongla e Ondrej Duda a comporre la coppia di centrocampisti interni. In avanti Cyril Ngonge e Jordi Mboula a sostegno dell'unica punta: Federico Bonazzoli.

