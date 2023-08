Roma-Salernitana 2-2, "Top e Flop" ! I voti del match

Iniziata la Serie A 2023/24 anche per Roma e Salernitana. Il match dello Stadio Olimpico ha messo di fronte le compagini di José Mourinho (anche se è toccato a Bruno Conti essere coach per questa giornata) e Paulo Sousa. Gara condizionata dal caldo e dalla condizione fisica da "work in progress", anche se per qualche calciatore sembra essere già ottimale. Le valutazioni da "Top e Flop" del match.

La copertina se l'è meritata lui, Antonio Candreva. Uno dei più "anziani" della Salernitana sul profilo anagrafico (36 anni) ma il più giovane e il più propositivo nella gara dell'Olimpico contro la Roma del "Gallo" Andrea Belotti. Grande protagonista anche quest'ultimo, con la prima doppietta e una prestazione da vero combattente. La prima uscita stagionale per i giallorossi è iniziata senza Josè Mourinho, squalificato. Al suo posto in panchina, una gloria del calcio romanista e non soltanto: Bruno Conti. Anche per la Salernitana di Paulo Sousa c'era curiosità per questo importante banco di prova contro una big della Serie A. Per i granata, i risultati sono andati oltre le attese della vigilia.

La Salernitana che non ti aspetti, specie dopo l'1-0 di Belotti, riemerge grazie soprattutto alle due prodezze dell'uomo chiave della gara, Antonio Candreva, il quale riesce a trascinare la propria squadra con il carisma del condottiero. La Roma, invece, sembrava davvero avere la gara sotto il proprio controllo e il vantaggio al 17' con il suo bomber di riferimento, Belotti, sugellava la completa supremazia romanista. In 36' minuti è stata soltanto la Roma ad avere le migliori occasioni per incrementare il proprio vantaggio ma sono state sprecate per imprecisione e poca determinazione. Alla prima vera incursione in attacco della Salernitana, Fazio porta avanti il pallone da servire a Candreva, il quale s'inventa un'incursione personale in cui disorienta prima Smalling e trafigge Rui Patricio poi con un tiro violento sotto la traversa. E' 1-1. Il primo tempo, nella sostanza, si chiude senza sussulti ulteriori, dopo 5' minuti di recupero.

Appena tre minuti dall'inizio del secondo tempo, un altro pallone, proveniente da Bradaric, arriva sui piedi di Candreva: controllo di destro e tiro di sinistro verso l'incrocio. Rui Patricio non riesce ad arrivarci ed è 1-2. La Roma è frastornata ma il copione della gara è già scritto. Salernitana chiusa a difendere il vantaggio e Roma in possesso a cercare di recuperare il risultato. L'azione insistita in attacco da parte dei "Lupacchiotti" vede i propri meriti al minuto 82', quando, da calcio d'angolo di Paredes, Belotti brucia il tempo alla marcatura di Botheim e di testa trafigge Ochoa. Parità.

La Roma continua il forcing per cercare di ribaltare il risultato e La Salernitana si difende con tutte le forze che ha. Ci provano il solito Belotti, El Shaarawy e Karsdorp. I sei minuti di recupero oltre il 90' non sono sufficienti per portare a casa la vittoria. Il finale è 2-2.

ROMA-SALERNITANA 2-2, "TOP E FLOP"

ROMA

Rui Patricio: 5,5

Mancini: 5,5

Smalling: 5,5 (65′ Paredes: 6)

Llorente: 6,5

Kristensen: 5 (65′ Karsdorp: 6)

Bove: 5,5 (65′ Renato Sanches 6,5)

Cristante: 5,5

Aouar: 7 (92′ Pagano: NV)

Spinazzola: 5,5 (65′ Zalewski 6,5)

El Shaarawy: 5,5

Belotti: 8

Riserve: Svilar, Boer, Ndicka, Celik, Pisilli, Solbakken, Alessio.

Coach: Bruno Conti

TOP: Belotti 8

FLOP: Kristensen 5

-

SALERNITANA

Ochoa: 6

Lovato: 6,5

Gyomber: 5

Fazio: 5,5

Mazzocchi: 5,5 (65′ Dia: 6)

Coulibaly L.: 6,5

Maggiore: 6 (78′ Legowski 6)

Bradaric: 6,5

Kastanos: 6 (79′ Sambia 6)

Candreva: 8,5

Botheim: 5,5 (87′ Coulibaly M.: NV)

Riserve: Fiorillo, Costil, Motoc, Sfait, Iervolino, Elia.

Coach: Paulo Sousa

TOP: Candreva 8,5

FLOP: Gyomber 5

-

ROMA-SALERNITANA 2-2, Riepilogo

MARCATORI

17' Belotti (R) 1 - 0

36' A. Candreva (S) 1 - 1

48' A. Candreva (S) 1 - 2

82' Belotti (R) 2 - 2

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

41' N. Gyomber (S) Ammonizione;

66' G. Maggiore (S), Ammonizione;

69' G. Kastanos (S), Ammonizione;

83' F. Fazio (S), Ammonizione;