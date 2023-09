Monza, operazione di mercato extra time: Galliani regala l'argentino Alejandro "Papu" Gomez. Ecco i dettagli

Il Monza compie operazioni di "calciomercato" anche oltre la stagione estiva ed è andata a pescare tra i calciatori svincolati. Adriano Galliani, AD della società brianzola, fa un regalo all'intero ambiente biancorosso, facendo ulteriormente felice il coach Raffaele Palladino. Ritorna in Italia l'argentino Alejandro "Papu" Gomez. Ecco i dettagli dell'operazione

Il Monza si regala il "Papu" Gomez. Galliani ha stupito ulteriormente e lo ha fatto portando in rosa un calciatore importante. Un'operazione di mercato extra time dell'amministratore delegato della società brianzola che ha sorpreso tutti. Tra le file del gruppo guidato da Raffaele Palladino approda una conoscenza del calcio italiano, avendo già indossato le maglie di Atalanta e Catania: è Alejandro "Papu" Gomez, argentino classe 1988.

Monza, Galliani regala l'argentino Alejandro "Papu" Gomez

Un'azione prestigiosa che fa felice, soprattutto, il coach Raffaele Palladino. Si tratta di un elemento di indiscutibile qualità e sarà un valore aggiunto per una squadra già ben assortita in tutti i reparti. E' atteso in città per oggi e l'accordo personale con il calciatore prevede un contratto fino al 30 giugno 2024.

L'operazione di Galliani è stata una necessità per sostituire l'infortunato Gianluca Caprari, per il quale è previsto uno stop piuttosto lungo. L'attaccante argentino, già noto al calcio italiano, proviene dall'esperienza al Siviglia, club con il quale ha potuto alzare al cielo l'ultima UEFA Europa League, nella finale contro la Roma di Mourinho.

Con la chiusura del mercato estivo, l'unica condizione per cercare nuovi calciatori era l'utilizzo della lista degli svincolati. Tutto l'ambiente è rimasto entusiasta di questo arrivo, in quanto nessuno si era accorto dei movimenti dietro le quinte di Galliani. Ulteriore esperienza si aggiunge al reparto d'attacco e per Palladino non potrà che essere una grande soddisfazione poterlo utilizzare al meglio insieme ai compagni di squadra.

Con il Catania (dal 2010 al 2013) ha disputato 106 gare ufficiali, realizzando 16 reti. Con l'Atalanta (dal 2014 al 2021) ha vissuto un pezzo significativo della propria carriera: in maglia nerazzurra ha totalizzato 209 incontri, realizzando 50 reti.