Assegnati diritti Serie A, partite a Sky e DAZN fino al 2029: ecco i dettagli

Dopo mesi di trattative con i broadcaster, l'assemblea di Lega ha assegnato a Sky e DAZN i diritti per trasmettere la Serie A nel quinquennio dal 2024 al 2029. Diciassette club su venti si sono infatti espressi a favore: ecco tutti i dettagli dell'intesa.

Fumata bianca al termine dell'assemblea di Lega per l'assegnazione dei diritti della Serie A: le partite verranno trasmesse da DAZN e Sky nel quinquennio che va dal 2024 al 2029. L'accordo arriva al termine di mesi di trattative con i broadcaster, che hanno alla fine raggiunto un punto di intesa con i venti club della massima serie italiana.

Diritti Serie A, dove vedere le partite?

Di tutti i club di A, ben diciassette si sono espressi a favore dell'accordo con la coppia Sky-DAZN, dal valore complessivo di 900 milioni di euro. Di questa cifra, 700 milioni sono stati messi sul piatto dalla piattaforma streaming, che potrà così trasmettere tutte e dieci le partite, di cui sette in esclusiva. Sky, invece, ha offerto i restanti 200 milioni, che gli permetteranno la trasmissione di tre gare a giornata in co-esclusiva.

La Lega Calcio ha così accettato un'offerta al ribasso rispetto a quella degli scorsi tre anni, quando i diritti del campionato italiano erano stati pagati 927,5 milioni di euro, cancellando l'ipotesi di un canale di proprietà della stessa Lega.

Tra gli scontenti dell'accordo c'è sicuramente il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che ha interrotto la conferenza stampa dell'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo al termine dell'assemblea di oggi: "L’imprenditore si deve prendere un rischio. Il valore del calcio italiano parte attraverso un investimento. Il calcio italiano è supportato dai suoi tifosi. È il bene assoluto di un club di calcio. Il mio rapporto deve essere diretto con lui. Non con Sky o Dazn. Dazn non è competente. Non fa bene, come Sky, al calcio italiano. È una sconfitta del calcio italiano e il calcio italiano morirà".