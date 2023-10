Calciomercato Inter, c'è un osservato speciale in Serie A

Scandagliare il mercato per trovare le pedine giuste da regalare a Simone Inzaghi e donargli un Inter ancora più forte di quella che già ha, i dirigenti sono al lavoro e sono rimasti ammaliati dal talento di un giocatore del massimo campionato italiano.

L'Inter continua la sua ricerca di un attaccante e, oltre alla pista Taremi, calda soprattutto perché il gigante iraniano vedrà scadere il suo contratto con il Porto nel 2024, guarda anche in Serie A. Ausilio, secondo le indiscrezioni raccolte da calciomercato.com ha visionato da vicino il bomber del Lecce Nikola Krstovic, ventitreenne capace di segnare già quattro reti nel massimo campionato italiano a pochi mesi dal suo arrivo.

Calciomercato Inter, salgono le quotazioni di Krstovic

Il dirigente nerazzurro lo ha visionato da vicino e sembra aver rilevato in lui tutte le caratteristiche sta cercando Inzaghi, bisognoso di un bomber di razza che sappia muoversi in area di rigore e che sappia giocare anche spalle alla porta. Quello che in teoria dovrebbe fare Arnautovic, ma l'ex Bologna è fermo per un infortunio e per ora non è riuscito a dare il suo contributo.

Krstovic è il finalizzatore del super Lecce di D'Aversa che ha scalata rapidamente la classifica anche grazie ai suoi quattro gol, l'ultimo nel pari interno con il Sassuolo. Recensioni positive per lui anche se dal Salento difficilmente si muoverà già a gennaio. Corvino lo ha scovato pagandolo meno di quattro milioni di euro e adesso vuole fargli finire il primo anno in Serie A sperando che continui così per far salire la cifra.

Nei prossimi mesi i dirigenti dell'Inter continueranno probabilmente a tenerlo d'occhio e poi forse partiranno all'assalto anche per ringiovanire un reparto che per i prossimi anni sarà coperto con Thuram e Lautaro Martinez, ma ha bisogno anche di linfa nuova visto che Alexis Sanchez e Arnautovic sono ben oltre i 30.