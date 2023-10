Danilo, esami confermano lesione muscolare: oltre 20 giorni di stop

Fermatosi con il suo Brasile nel match di qualificazione ai Mondiali contro il Venezuela, Danilo si è sottoposto agli esami di rito, che hanno confermato la lesione muscolare ad una coscia. La Juventus, dunque, dovrà fare a meno del difensore nella sfida di San Siro contro il Milan.

Si allunga la lista infortunati in casa Juventus, con Danilo fermo ai box a causa di una lesione muscolare rimediata in Nazionale. Rientrato a Torino per sottoporsi agli esami necessari, questi hanno confermato i timori dei tifosi bianconeri: lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra e almeno 20 giorni di stop.

Lesione muscolare per Danilo, chi gioca al suo posto?

Gli aggiornamenti arrivano proprio dal club juventino, che ha fatto luce sull'infortunio di Danilo mediante un comunicato: "Valutazioni cliniche e strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica".

Scelte forzate per Massimiliano Allegri in vista della sfida di San Siro contro il Milan. Per il tecnico livornese, infatti, sono già in dubbio Chiesa e Vlahovic: per il primo un ritorno anticipato dal ritiro con la Nazionale, mentre per il secondo ancora noie derivanti dalla lombalgia, che dovrebbero quantomeno consentire al serbo di sedere in panchina. Le assenze di Fagioli e Pogba, inoltre, costringeranno i soliti Rabiot, Locatelli e Moretti agli straordinari.

Per quanto riguarda la difesa, invece, Allegri deve già rinunciare Alex Sandro, out almeno fino al prossimo mese. L'infortunio di Danilo, in questo senso, non offre delle alternative ad Allegri: sarà Rugani, con ogni probabilità, ad affiancare Bremer e Gatti nella difesa a 3.

Con l'infortunio occorso in Brasile, la Juventus perde il capitano e il leader difensivo all'alba di alcune partite delicate e importanti per il proseguo del campionato. Dopo la trasferta di Milano, infatti, gli uomini di Allegri ospiteranno in casa il Verona, per poi andare a giocare in un campo storicamente molto ostico: quello di Firenze. Per quel match, in programma il prossimo 5 novembre, difficilmente la Vecchia Signora potrà contare su Danilo, fattore determinante per la Juventus, attuale miglior difesa con sole 6 reti incassate.