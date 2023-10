Infortunio Immobile, ecco i tempi di recupero dell'attaccante

Il centravanti della Lazio Ciro Immobile ha prima saltato il match contro l'Atalanta e poi rinunciato alla convocazione in nazionale per un infortunio muscolare. L'attaccante biancocelesti si è sottoposto ai controlli nelle scorse ore: ecco i tempi di recupero

Uscito dolorante dalla sfida del Celtic Park, Ciro Immobile ha provato a recuperare per l'Atalanta, salvo poi doversi fermare in rifinitura per un infortunio ai flessori: al suo posto ha giocato Castellanos, autore del gol vittoria contro i bergamaschi. L'attaccante biancoceleste, che ha dovuto rinunciare alla convocazione di Luciano Spalletti in nazionale, si è sottoposto nelle scorse ore ai controlli di rito. Ecco i tempi di recupero.

Infortunio Immobile, sospiro di sollievo per Sarri

Un avvio a rilento per Immobile che, complici alcuni problemi fisici, ha siglato fin qui solo tre gol (compreso quello in nazionale contro la Macedonia del Nord): dati ben lontani dagli standard cui ci ha abituato in questi anni. Gli esami hanno evidenziato un semplice affaticamento al flessore. Una buona notizia per il tecnico Maurizio Sarri, che ha scongiurato così il rischio di uno stiramento. La diagnosi arriva al termine di settimane difficili per Immobile, che già contro il Milan aveva sofferto alcuni fastidi.

Nella sfida di San Siro, persa 2 a 0 dai biancocelesti, l'attaccante ha comunque stretto i denti, giocando poco più di un quarto d'ora e subentrando a Castellanos. Il problema si è poi accentuato nella trasferta di Glasgow, che ha portato Immobile a rinunciare ad alcuni impegni importanti, compresi quelli con l'Italia di Spalletti, che affronterà in questi giorni prima Malta e poi l'Inghilterra.

Immobile tempi di recupero

Per quanto riguarda il rientro, Ciro Immobile sta lavorando per tornare a disposizione il prima possibile. L'obiettivo rimane quello di essere già in campo per la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, in programma il prossimo 21 ottobre alle 20:45.

L'attaccante dovrà sfruttare al meglio la sosta nazionali per tornare al meglio e aiutare la sua Lazio a suon di gol. Per il club di Lotito, infatti, un avvio in campionato incerto, che riflette quello del suo attaccante di punta. Solo tredicesimi, sin qui, gli uomini di Sarri, che hanno dimostrato di potersela giocare quasi con tutti. Escluse le sconfitte contro Juventus e Milan, infatti, i biancocelesti hanno ottenuto due vittorie importanti contro l'Atalanta e in casa dei campioni d'Italia del Napoli. Successi arricchiti anche dall'emozionante pareggio casalingo contro l'Atletico Madrid.

Per puntare le posizioni alte di classifica, la Lazio deve però recuperare quella compattezza persa in alcune occasioni: ne sono un esempio le sconfitte con Lecce e Genoa e il pareggio con il Monza. E per farlo, avranno sicuramente bisogno del miglior Immobile.