Infortunio Osimhen, arriva il comunicato del Napoli sulle sue condizioni

Cattive notizie arrivano dagli esami di Victor Osimhen, rientrato a Napoli dopo l'infortunio con la sua Nigeria. Rudi Garcia, che già vede la sua posizione molto instabile, rischia di dover rinunciare al suo bomber per i prossimi impegni del club partenopeo.

Non c'è pace per Rudi Garcia. Il tecnico francese, a rischio esonero negli scorsi giorni, dovrà ora rinunciare al suo centravanti Victor Osimhen, reduce da un infortunio negli impegni con la Nigeria. Rientrato a Napoli per sottoporsi ai controlli, non trapelano buone notizie sulle sue condizioni.

Infortunio Osimhen, i tempi di recupero

"Victor Osimhen è stato visitato e sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. L'attaccante del Napoli ha iniziato le terapie all'SSCN Konami Training Center", così il club di De Laurentiis rompe il silenzio sulle condizioni del suo numero 9 con un comunicato ufficiale.

L'infortunio, non il primo che Osimhen vive con la Nazionale, lo terrà fuori dai campi di gioco per almeno un mese. Sono infatti ventisette, fin qui, le partite che Osimhen ha saltato rientrando dal ritiro con la Nazionale: quindici quelle saltate per l'infortunio alla spalla a novembre 2020; sei quelle per covid a gennaio 2021, fino alle quattro partite per il risentimento agli adduttori del marzo 2023. Il calciatore si è infortunato al termine dell'amichevole della Nigeria con l'Arabia Saudita di Roberto Mancini, terminata poi 2 a 2. Osimhen aveva lasciato il terreno di gioco dopo soltanto un'ora e questa mattina, prima dell'Assemblea di Lega, il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis aveva risposto alle domande sulle sue condizioni limitandosi ad allargare le braccia.

La sensazione è che Osimhen potrà tornare a disposizione al termine della prossima sosta di campionato, in tempo per le importanti sfide contro Atalanta, del 25 novembre, e Real Madrid, in programma il 29. Stando così le cose, Garcia dovrà rinunciare al suo bomber per le sfide contro Verona, Union Berlino (andata e ritorno), Milan, Salernitana ed Empoli: non la situazione migliore considerato il cammino incerto fin qui del Napoli.