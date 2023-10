Inter-Roma, niente fischietti contro Lukaku: stop della Questura

Ad un giorno esatto da Inter-Roma, arriva l'annuncio della Questura di Milano, che vieta, dentro San Siro, l'utilizzo dei fischietti, acquistati dalla tifoseria nerazzurra per infastidire il grande ex di questa partita: Romelu Lukaku. Immediata la risposta della Curva Nord.

A ventiquattro ore da Inter-Roma, la Questura di Milano ha deciso di vietare l'utilizzo, all'interno dello stadio San Siro dei fischietti, riservati dai tifosi nerazzurri per l'accoglienza del grande ex di giornata: Romelu Lukaku. I supporter di casa, infatti, avevano acquistato circa 30.000 fischietti da utilizzare ad ogni tocco di palla del belga ma, secondo la nuova decisione, sarà prevista anche una multa per i trasgressori.

Inter-Roma, lo stop ai fischietti contro Lukaku: protesta della Curva Nord

La decisione del Questore Giuseppe Petronzi arriva in virtù dell'escalation di tensione per il ritorno a Milano di Lukaku. L'attaccante, vincitore dello scudetto proprio con i nerazzurri, ha perso la stima dei suoi ex tifosi a seguito della giravolta di mercato della scorsa estate: in quell'occasione, il belga aveva inizialmente manifestato il desiderio di ritornare all'Inter, salvo poi cambiare idea ed interrompere ogni trattativa a seguito di proposte più allettanti.

La notizia non è stata presta di buon grado dalla Curva Nord dell'Inter, che l'ha definita su Instagram un abuso e affermando che "la legge non è uguale per tutti". Sebbene l'intenzione iniziale fosse quella di non impedire l'accesso dei fischietti nello stadio, con la riunione di ieri del Gruppo Operativo di Sicurezza che aveva verificato la non pericolosità degli oggetti. La Roma ha fatto sapere di non aver avanzato richieste ufficiali per la modifica della decisione. Eppure, alcune fonti istituzionali sostengono l'arrivo di una Pec del club giallorosso alle prefetture e alle questure di Roma e Milano, con riferimento all'articolo 62 delle norme interne federali, che prevedono provvedimenti verso tutto ciò che reca disturbo o molestia allo svolgimento della gara.

La tifoseria nerazzurra, nel frattempo, non è rimasta a guardare e sta già escogitando un modo per esprimere il suo dissenso nei confronti di Lukaku. Una possibilità, infatti, è l'utilizzo dell'App Whistle, che riproduce perfettamente il suono di un fischietto, seppur in maniera meno acuta. Insomma, qualsiasi cosa la Curva Nord deciderà entro domani, la sensazione è che non sarà una partita semplice per il centravanti giallorosso.