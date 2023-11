Juventus, Danilo ancora ai box: slitta il rientro del difensore?

Niente da fare per Firenze: anche nel delicato match contro la Fiorentina, Allegri e la Juventus dovranno fare a meno del loro capitano, Danilo. Il difensore, ancora fermo ai box per infortunio, spera infatti di rientrare per l'impegno successivo con il Cagliari.

La Juventus continua a vincere e, seppure per un giorno, è tornata ad accarezzare il primo posto in classifica: gli uomini di Allegri, però, dovranno fare a meno del loro capitano Danilo (ancora presto il suo rientro) anche nella trasferta di Firenze, con Gatti pronto a sostituirlo di nuovo.

Juventus, infortunio Danilo: ipotesi rientro col Cagliari

La Juventus continua a non subire gol e con sole 6 reti subite è la seconda miglior difesa del campionato, dietro solo all'Inter di Simone Inzaghi. Allegri, tuttavia, spera di recuperare il prima possibile il suo capitano, alle prese con una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore avrebbe cercato in tutti modi di recuperare per la trasferta del Franchi, tuttavia le sue condizioni impongono ancora cautela.

Considerata anche l'assenza di Alex Sandro, Max Allegri si è affidato fin qui a Gatti e Rugani, che bene hanno figurato nelle ultime uscite. Ancora Gatti, presumibilmente, andrà a sostituire il capitano bianconero: il centrale italiano, infatti, sarà a disposizione di Allegri anche per Firenze, dopo che la prova tv ha deciso di non sanzionarlo per lo scontro con Djuric dello scorso weekend.

Per quanto riguarda Danilo, invece, la speranza rimane quella di averlo a disposizione per il match con il Cagliari. Qualora la Juve non si trovasse di fronte ad un'emergenza difensiva, tuttavia, potrebbe anche pensare di preservarlo, per permettergli di recuperare al meglio durante la sosta nazionali.