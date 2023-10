Juventus, Fagioli indagato per scommesse illegali: le possibili sanzioni

Ore calde in casa Juventus. Dopo che l'ambiente è stato scosso dalla positività di Paul Pogba al testosterone, Nicolò Fagioli è indagato per scommesse su piattaforme illegali. Nel frattempo, il giocatore ha anche bloccato i commenti sotto i suoi post di Instagram.

Non c'è pace in questi giorni a Vinovo: dopo la conferma della positività al testosterone di Paul Pogba, a rischiare grosso è ora Nicolò Fagioli, indagato per scommesse su piattaforme illegali. La procura federale ha, al momento, aperto un fascicolo, con il centrocampista classe 2001 che potrebbe incappare in una lunga squalifica.

Fagioli indagato per scommesse: quali sono i rischi

Secondo il Codice di Giustizia Sportiva non è possibile scommettere, per calciatori e dirigenti, sul calcio, nemmeno nelle piattaforme legali. Così, infatti, recita l'articolo 24: "ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della Figc, della Fifa e della Uefa".

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Figc è al corrente della situazione già da fine agosto. Ora, il procuratore Giuseppe Chiné dovrà verificare le eventuali violazioni del Codice da parte di Nicolò Fagioli, che rischia l'inibizione o una squalifica fino a tre anni, oltre ad un'ammenda che parte da 25 mila euro.

Fagioli blocca i commenti sui post di Instagram

Nel frattempo, finito nell'occhio del ciclone, Nicolò Fagioli ha deciso di bloccare i commenti sui suoi post di Instagram. Il profilo del giocatore, infatti, è stato preso d'assalto dai suoi followers che, con più o meno veemenza, hanno iniziato a commentare le sue foto.

Qualora le violazioni dovessero essere confermate, un'eventuale squalifica nuocerebbe non solo, ovviamente, al giocatore, ma anche al club stesso, che ha perso un ulteriore pezzo importante a centrocampo per la positività di Pogba. Qualora la Juventus dovesse perdere il suo talento classe 2001, per Giuntoli si renderà sicuramente necessario un intervento sul mercato, considerato anche che il rinnovo di Rabiot appare, al momento, tutt'altro che scontato.