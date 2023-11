La strigliata ai giocatori: De Laurentiis negli spogliatoi al 45' di Napoli-Milan

Con il suo Napoli sotto di due gol e un Milan in totale controllo della partita, Aurelio De Laurentiis ha fatto visita ai suoi nello spogliatoio durante l'intervallo. Il presidente ha parlato ai giocatori, che hanno poi recuperato la partita e sfiorato la vittoria.

È sul risultato di 2-0 per gli ospiti, in totale controllo della partita, che si conclude il primo tempo di Napoli-Milan: è qui che il numero uno azzurro, Aurelio De Laurentiis, scende negli spogliatoi per dare la carica ai suoi, sotto di due gol e con il morale a terra.

Napoli-Milan, cosa ha detto De Laurentiis negli spogliatoi?

L'uomo della svolta risolleva il Napoli. Lo stesso uomo che, dopo la brutta sconfitta con la Fiorentina aveva rinnovato la fiducia a Garcia (dopo il 'no' di Antonio Conte), affiancandolo anche durante gli allenamenti. Presidente e anche motivatore: sembrava, infatti, che De Laurentiis avesse promesso un premio alla squadra in caso di vittoria contro il Milan.

Una svolta che si, c'è stata, ma che non ha portato al ribaltone sperato. Davanti ai 50 mila del Maradona (che proprio ieri avrebbe compiuto 63 anni), gli undici allenati da Rudi Garcia hanno risposto ai fischi del tifosi e ai due gol di Giroud con una prova convincente nella ripresa. Politano e poi Raspadori agguantano il pari, sfiorando poi la vittoria nel finale con una ghiotta occasione di Kvara.

Un pareggio che, quantomeno, tiene il Napoli agganciato al quarto posto, momentaneamente occupato dall'Atalanta con un punto in più. Un pareggio, inoltre, che scaccia gli incubi di una crisi irrimediabile, in parte sanata dopo la dura sconfitta con la Fiorentina. Allora come adesso, lo scaccia crisi porta un solo nome: quello di Aurelio De Laurentiis, ancora una volta coinvolto in prima persona per il suo Napoli.