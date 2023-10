Napoli, De Laurentiis a colloquio con i senatori per uscire dalla crisi

De Laurentiis e il Napoli cercano di ripartire dopo la brutta sconfitta con la Fiorentina. Il 'no' di Conte ha portato ad una fiducia a tempo per Garcia, che deve ricostruire il rapporto con i giocatori per cercare di rimanere ancora sulla panchina partenopea

Incassato il 'no' di Antonio Conte, il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rinnovato la fiducia a Rudi Garcia, ora più che mai sotto osservazione: per uscire dalla crisi e ricostruire un difficile rapporto tra squadra e tecnico, il patron azzurro ha parlato con i suoi senatori. AdL ha, inoltre, fatto sapere che affiancherà Garcia e seguirà il gruppo, alla ripresa del campionato, nella trasferta di Verona.

Napoli, la formula di De Laurentiis per sconfiggere la crisi

Che il rapporto tra giocatori e allenatore non sia idilliaco è sotto gli occhi di tutti, con la sconfitta casalinga contro la Fiorentina e la lezione di calcio ricevuta da Vincenzo Italiano a far collassare un ambiente già teso. Mai come in questi giorni Garcia è stato a rischio esonero, con Antonio Conte cercato più volte da De Laurentiis. L'ex ct della nazionale, tuttavia, ha declinato l'offerta, con il numero uno del Napoli che cercherà ora di convincere la squadra a fidarsi ancora del proprio allenatore.

Per questo motivo, De Laurentiis si è recato oggi a Castelvolturno per un confronto con il gruppo e in particolare con i senatori. Secondo quanto riportato da SportMediaset, AdL avrebbe chiesto loro di seguire il tecnico per poter ripartire e uscire così dalla crisi. Semplificato, Rudi Garcia rimarrà sulla panchina del Napoli salvo ulteriori scivoloni, con il Presidente pronto a rimanergli vicino per i prossimi impegni decisivi. Dopo Verona, il destino di Garcia si giocherà prima sul campo dell'Union Berlino, poi nel delicato match del Maradona contro il Milan.

Qualora si andasse verso l'esonero, l'ex Marsiglia Igor Tudor sembra essere il candidato preferito. In lizza anche Fabio Cannavaro, che però non convince a seguito di una stagione non proprio entusiasmante con il Benevento. Cercato anche l'ex allenatore del PSG Christophe Galtier, chiodo fisso di De Laurentiis che aveva cercato di far approdare a Napoli già la scorsa estate.