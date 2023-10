Napoli, Garcia ritrova il sorriso a Verona e Politano lo abbraccia al gol

Il Napoli a Verona vince e convince, con Garcia che ritrova il sorriso grazie a un Politano e un Kvaratskhelia ispiratissimi, autori dei tre gol che hanno deciso il match. Il tecnico francese, a rischio esonero negli scorsi giorni, si affaccia ora ai prossimi impegni con maggiore tranquillità.

Finito nell'occhio del ciclone dopo la brutta sconfitta con la Fiorentina, alla ripresa del campionato era il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, l'osservato speciale. L'allenatore francese, che ha beneficiato della nuova fiducia di De Laurentiis, ha vinto e convinto a Verona, scacciando i fantasmi di un possibile esonero.

Napoli, non solo Politano al fianco di Garcia: le parole di Raspadori

Una vittoria ottenuta grazie a un Politano e un Kvaratskhelia ispiratissimi, autori dei tre gol che hanno deciso la partita. Proprio l'esterno italiano, vero crack di questo inizio di campionato, è andato ad abbracciare Garcia al momento del gol: un gesto che suona come un'iniezione di fiducia per il tecnico francese, accusato di non avere un buon rapporto con alcuni giocatori.

Anche Giacomo Raspadori, partito quest'oggi titolare per l'infortunio di Osimhen, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match, schierandosi al fianco di Garcia: "Assolutamente è l'uomo giusto, stiamo facendo tutto il possibile per vincere le partite. Siamo tutti i giorni al campo per preparare le partite e la nostra mentalità è questa", ha dichiarato il classe 2000.

Durante la conferenza stampa pre-Verona, Garcia aveva affermato: "mi avete mancato di rispetto, ora so chi sono i miei amici e i miei nemici". Indubbio che il tecnico definisse nemici alcuni giornalisti che avevano speculato sul suo esonero. Dopo il match di oggi, possiamo assolutamente considerare suoi amici i calciatori, che chiaramente si sono schierati al suo fianco, al netto di qualche screzio nelle scorse partite.

I prossimi impegni non saranno dei più semplici, con il Napoli prima impegnato in Champions sul campo dell'Union Berlino e poi nel delicato match casalingo contro il Milan. La classifica vieta agli uomini di Garcia ulteriori passi falsi, per non perdere contatto con le prime posizioni e per non pregiudicare la qualificazione in Coppa. La vittoria di oggi, tuttavia, permette al Napoli di affacciarsi alla prossima settimana con una tranquillità ritrovata.