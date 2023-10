Torino, per Schuurs lesione al legamento crociato: stagione finita

Stagione finita per Per Schuurs. Il difensore del Torino, uscito in lacrime all'inizio del secondo tempo contro l'inter, si è sottoposto ai controlli che hanno evidenziato una lesione del legamento crociato. Il centrale olandese, dunque, tornerà a disposizione per la prossima stagione.

Brutte notizie per il Torino, che dovrà privarsi del proprio difensore per un lungo periodo: il centrale olandese Perr Schuurs, infatti, ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore, che lo terrà fuori dal campo per tutto il resto della stagione.

Lesione al crociato per Schuurs, chi giocherà al suo posto?

Già privo di Alessandro Buongiorno, che fortunatamente dovrebbe rientrare dalla decima giornata, il Toro di Ivan Juric dovrà ora fare a meno del suo perno difensivo. ll calciatore, uscito contro l'Inter dopo un contrasto con Nicolò Barella, si è sottoposto agli esami, i cui risultati sono stati diffusi dal Torino con un comunicato: “Gli esami strumentali eseguiti su Perr Schuurs hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore eseguirà a breve la consulenza ortopedica chirurgica. Tutto il Torino Football Club stringe Perr con un affettuoso abbraccio, con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo”.

Al suo posto era subentrato il georgiano classe 2002 Saba Sazonov, che dovrebbe essere il sostituto naturale di Schuurs, considerato anche l'infortunio di Djidji che lo terrà fuori almeno fino ad inizio novembre. Arrivato nell'estate 2022 dall'Ajax per un totale di 9 milioni di euro più bonus, l'olandese classe 1999 si è sin da subito guadagnato un ruolo di primo piano nel Torino di Juric, che ora dovrà rielaborare il pacchetto arretrato.

Torino, quanti problemi tra risultati e infermeria

Non solo Schuurs. Contro l'Inter, infatti, i granata hanno dovuto fare a meno, oltre che di due pezzi importanti in difesa, anche del loro centravanti, Duvan Zapata. Il colombiano, che fin qui ha inciso con un gol nel pareggio contro la Roma di Mourinho, dovrebbe rientrare già per la prossima partita esterna contro il Lecce, in programma sabato 28 ottobre alle 18.

I problemi in infermeria gravano ulteriormente su una situazione in classifica piuttosto delicata. Il Torino, infatti, si trova ora al 14esimo posto con 9 punti in classifica. Il dato più allarmante, però, è quello inerente lo stato di forma dei granata. Nessuna vittoria nelle ultime 5 giornate, con tre sconfitte e due soli pareggi contro Roma e Verona: invertire la rotta è quanto mai un imperativo.