Rinnovo Lautaro, parla l'agente: "L'accordo ancora non c'è"

Le due parti sono costantemente a lavoro per trovare un accordo. L'intenzione comune rimane quella di rimanere insieme e l'Inter vuole blindare il suo trascinatore: tuttavia non è ancora stato raggiunto nessun accordo. Ecco le parole dell'agente di Lautaro Martinez.

L'Inter vuole blindare il suo trascinatore e capocannoniere e per questo è costantemente al lavoro per il rinnovo di Lautaro Martinez. In forza ai nerazzurri dal 2018, l'argentino è diventato un simbolo della squadra di Simone Inzaghi, il leader tecnico che ha ereditato la fascia di capitano da Samir Handanovic: per questo motivo dirigenza e tifosi si augurano il più presto il raggiungimento di un accordo che, tuttavia, non è ancora stato raggiunto.

Rinnovo Lautaro, non manca l'ottimismo

A parlare della situazione attuale della trattativa ci ha pensato Alejandro Camano, che ha spiegato come il giocatore, sebbene non ci sia ancora un accordo, rimane sereno: "Lautaro è a livelli altissimi, poi trovare un accordo non è facile, ci sono tanti aspetti di cui discutere. Oggi non c'è ancora un accordo reale, stiamo tranquilli e parliamo con l'Inter con costanza".

Secondo Camano, i contatti rimangono continui, ma non sembra ancora esserci il momento giusto per apporre le firme al contratto (ricordiamo che la scadenza del contratto è a giugno 2026). "Ora l'importante è la squadra, il momento, e lui è felice", ha assicurato. Tutte cose che, per altro, ha spesso ribadito lo stesso Lautaro in ogni intervista. "Lautaro è arrivato che era un ragazzo ed cresciuto tanto: oggi è un giocatore fatto, è il capitano, ha due anni e mezzo di contratto, c'è tanto tempo per parlare, però trattiamo. Oggi il focus è fare alla grande in serie A e in Champions".

Difficile spiegare l'importanza dell'argentino negli 11 di Simone Inzaghi. Il Toro ha saltato alcune gare per infortunio muscolare ed è rientrato in tempo per regalare la vittoria della Supercoppa ai nerazzurri. La speranza dell'Inter, dunque, rimane quella di attaccare gli obiettivi stagionali (Campionato in primis e magari, con un po' di fortuna, anche la Champions League) con i gol del proprio leader, anche per i prossimi anni.