Roma, ufficiale l'esonero di Josè Mourinho: fatale il ko con il Milan

Ufficiale l'addio di Josè Mourinho. Come annunciato dalla società giallorossa, il tecnico portoghese non è più allenatore della Roma con effetto immediato. I Friedkin hanno ringraziato Mourinho con un comunicato, annunciato come fosse necessaria una svolta.

Un esonero che già era nell'aria per Josè Mourinho, con la dirigenza della Roma che non era contenta delle ultime prestazioni del tecnico portoghese. Ora la notizia è ufficiale: il vincitore della Confererence League 2022 non è più l'allenatore della Roma con effetto immediato.

Roma, esonero Mourinho: ipotesi De Rossi in panchina?

La notizia è stata resa nota dalla stessa società mediante un comunicato, che afferma come il nuovo tecnico verrà annunciato a breve. Dan e Ryan Friedkin, nel salutare il tecnico portoghese, ci hanno tenuto a ringraziarlo per gli importanti traguardi raggiunti con il club in questi due anni e mezzo: "Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l'impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso. Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro".

La panchina di Mourinho aveva perso solidità al termine della brutta sconfitta con il Genoa per 4 a 1: già in tale occasione si era vociferato di un suo possibile esonero. Poi, il silenzio da parte degli americani, che avevano rinnovato la fiducia al portoghese senza pronunciarsi mai sul rinnovo di contratto, che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Questo fino alle brutte sconfitte nei recenti scontri diretti: più che l'ultima debacle contro il Milan, pesa il derby di Coppa Italia, perso con una prestazione che non ha convinto per nulla dirigenza e tifosi.

Ancora non si hanno informazioni sul possibile sostituto, con i Friedkin che hanno spiegato come il nome verrà comunicato a breve. Uno dei nomi che è maggiormente circolato in orbita Roma sarebbe quello di Daniele De Rossi: la bandiera giallorossa prenderebbe la Roma in un momento molto delicato e la sua recente esperienza in panchina alla Spal, culminata con un esonero, lascia presagire l'ipotesi di un tecnico più esperto. Piace da tempo il profilo di Raffaele Palladino del Monza, ma si tratta di una strada probabilmente percorribile per la prossima stagione.