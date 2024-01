Ufficiale Ngonge al Napoli: raggiungerà i compagni a Riyad

L'attaccante Cyril Ngonge è un nuovo giocatore del Napoli. Il calciatore arriva dall'Hellas Verona per circa 20 milioni di euro complessivi. A lungo seguito dalla Fiorentina, il club di De Laurentiis ha sorpassato i viola aggiudicandosi il tesserino del belga.

Doppio successo in due giorni del Napoli sulla Fiorentina: è ufficiale, infatti, l'acquisto dell'attaccante belga Cyril Ngonge da parte del Napoli, che ha superato il lungo corteggiamento dei viola. L'ex Hellas Verona ha firmato il contratto e raggiungerà i compagni a Riyad, in tempo per la finale di Supercoppa italiana.

Ufficiale l'acquisto del Napoli: per Ngonge subito occasione Supercoppa

6 gol e 2 assist fin qui: è il bottino accumulato dal belga in questa prima parte di stagione con gli scaligeri, nelle cui casse vanno 20 milioni di euro più bonus: l'ultimo gol proprio nella scorsa giornata, nel delicato scontro salvezza vinto dagli uomini di Baroni contro l'Empoli.

Il classe 2000, seguito da tempo dalla Fiorentina, ha scelto il club campione d'Italia. La trattativa, tuttavia, si è sbloccata solo dopo la semifinale di Supercoppa (terminata con l'abbondante 3 a 0 dei partenopei), con il giocatore che ha avuto il via libera per completare l'iter e firmare il nuovo contratto.

Una nuova esperienza, un salto di qualità, che presenta a Ngonge già l'occasione di alzare un trofeo in carriera, con la finale di Supercoppa prevista, ancora a Riyad, il prossimo lunedì 22 gennaio. Al fianco del belga ci sarà anche un nuovo acquisto: Hamed Traorè, già ufficializzato da De Laurentiis, prenderà parte alla spedizione in Arabia. I due, tuttavia, essendo stati annunciati in momenti differenti, viaggeranno verso il resto del gruppo in maniera separata.