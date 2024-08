Calcio, Napoli: Calzona nuovo allenatore. Esonerato Walter Mazzarri. E' il terzo cambio in panchina della stagione. Ecco i dettagli

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha fatto la sua scelta. Arriva il terzo allenatore della stagione: è Francesco Calzona. L'ultimatum a Walter Mazzarri è stato cancellato anzitempo. Nessuna "ultima spiaggia" contro il Barcellona, in vista della gara dell'andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League. Ecco i dettagli della trattativa.

Aurelio De Laurentiis non ha atteso il Barcellona. Francesco Calzona è il nuovo allenatore del Napoli. La mossa del Patron del club partenopeo non si è fatta attendere, cancellando anzitempo quello che sembrava essere l'ultimatum concesso a Walter Mazzarri. Quest'ultimo non sarà sulla panchina degli Azzurri nella serata di Mercoledì 21, quando andrà in scena la gara del "Diego Armando Maradona" contro gli uomini di Xavi, valida per l'andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League.

Napoli: Mazzarri esonerato, Calzona nuovo allenatore

E' il terzo allenatore del Napoli di questa stagione, dopo Rudi Garcia e il coach toscano. La scelta di Francesco Calzona, naturalmente, non è stata casuale o frutto dell'impeto del momento. Si tratta di una conoscenza nota al numero uno del club azzurro, in quanto ha già vissuto l'esperienza come vice allenatore di Maurizio Sarri, a Napoli tra il 2015 e il 2018. L'attuale CT della Slovacchia non ha seguito l'attuale coach della Lazio soltanto in questa occasione: la prima esperienza al fianco del tecnico nativo di Bagnoli risale al 2007, quando sedeva sulla panchina dell'Avellino; è stato al proprio fianco anche ai tempi del Verona (2007-2008), del Perugia (2008-2009) e dell'Empoli (2012-2015). Inoltre, nell'estate del 2020 affianca Eusebio Di Francesco al Cagliari, mentre in quella dell'anno successivo torna al Napoli ma all'interno staff tecnico di Luciano Spalletti.

Nato a Vibo Valentia nel 1968, Francesco Calzona manterrebbe sia l'incarico di coach del Napoli che di CT della Slovacchia. La possibilità di svolgere simultaneamente il duplice ruolo dipende dalle regole imposte da ciascuna Federazione. Secondo quelle della Federazione Calcistica Slovacca - SFZ -, può ricoprire, nello stesso tempo, sia il ruolo di allenatore di una squadra di club che quello di CT della Nazionale. Difatti, è stato già rilasciato il "placet" per consentirgli la sua nuova esperienza.

In aggiunta al proprio staff, dovrebbero unirsi suoi volti di fiducia: Marek Hamsik, gloriosa conoscenza dei tifosi del Napoli, Francesco Sinatti, il preparatore atletico, e anche Mauro Bonomi, anch'egli un ex degli Azzurri. L'accordo contrattuale prevede la permanenza di Francesco Calzona fino al 30 giugno di quest'anno.