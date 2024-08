Serie A, gli esoneri nella stagione 2023-24: da Mourinho a Mazzarri. Lista completa

Serie A TIM 2023-24, tutti gli allenatori esonerati in questa stagione sportiva e i relativi cambi in panchina. Da Mourinho a Mazzarri, passando per Sottil e Filippo Inzaghi, al loro posto grandi allenatori ma anche qualcuno poco conosciuto fino ad ora.

Serie A, tutti gli esoneri nella stagione 2023-24: da Mourinho a Mazzarri. È arrivato pochi minuti fa il 9° esonero in Serie A: dopo Zanetti, Paulo Sousa, Sottil, Garcia, Andreazzoli, Mourinho e Pippo Inzaghi, anche Mazzarri è stato ufficialmente sollevato dal suo incarico al Napoli per scelta del presidente Aurelio De Laurentiis. La lista completa e i subentrati nelle relative panchine.

Ringrazio Walter Mazzarri, amico della famiglia De Laurentiis e del Napoli, per aver sostenuto la squadra in un momento complesso. Resterà nel cuore dei napoletani e della nostra famiglia. Bentornato a Francesco Calzona, che ha già lavorato con noi sia con Sarri che con Spalletti — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) February 19, 2024

Serie A, gli esoneri della stagione sportiva in corso

Nelle ultime ore è arrivata la decisione di Aurelio De Laurentiis di esonerare il tecnico azzurro Walter Mazzarri. Ma non è l'ultimo in questa stagione, infatti prima di lui ben altri sette tecnici sono stati cacciati dalle relative squadre per prestazioni non all'altezza o per scelte non condivisibili. Numeri abbastanza contenuti, considerando che siamo arrivati quasi a metà febbraio e il girone di ritorno è inoltrato.

Ogni stagione di Serie A che si rispetti si conclude con un certo numero di esoneri. L’ultima spiaggia delle dirigenze delle varie società per risollevare le sorti della stagione è sempre il cambio della guida tecnica. Nel campionato 2023-2024 siamo arrivati a quota sette esoneri, di cui due ad opera della Salernitana: Paulo Sousa è stato il secondo allenatore a saltare nel corso del campionato, dopo solo otto partite: prima di lui, ha lasciato la panchina soltanto Paolo Zanetti dell‘Empoli alla quarta giornata.

Anche Udinese, Roma, Sassuolo e Napoli hanno cambiato gli allenatori

Chi ha cambiato guida tecnica sono state anche Udinese, Napoli, Sassuolo e Roma. Dopo nove partite, la dirigenza friulana ha dato il benservito ad Andrea Sottil per affidarsi ad un cavallo di ritorno del calibro di Gabriele Cioffi. Ultimo, ma non meno importante, il sollevamento dall’incarico di José Mourinho dopo 20 giornate. In casa giallorossa hanno deciso di affidare le proprie speranze a Daniele De Rossi, vecchia gloria e Campione del Mondo con la Nazionale italiana reduce da un’esperienza negativa alla SPAL.

I partenopei, infine, hanno aspettato 12 partite prima di far saltare la panchina di Rudi Garcia, affidandosi anche in questo caso ad un grande ritorno: quello di Walter Mazzarri. Cosa che però è durata meno del previsto, visto che oggi è stato scelto di esonerarlo, a favore di Francesco Calzona, Ct della Slovacchia che ricoprirà il doppio ruolo fino a giugno. Si tratta del terzo cambio in panchina in questa stagione sportiva.

Tutti gli esonerati Serie A 2023-24, lista completa e subentrati