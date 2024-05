LIVE Lazio-Empoli: segui la diretta testuale del match dello stadio Olimpico dalle ore 12.30

Presentazione e probabili formazioni del match Lazio-Empoli, valevole per la 36.a giornata del campionato di Serie A; che si disputerà oggi pomeriggio alle ore 12.30. Il sito Supernews proporrà la diretta testuale dell'incontro con aggiornamenti costanti,, comprese le interviste post partita.

Oggi pomeriggio alle ore 12.30 allo stadio "Olimpico" di Roma si disputerà il match Lazio-Empoli, valevole per la 36.a giornata del campionato di Serie A, che vede in classifica i biancocelesti al settimo posto con 56 punti e vicino alla qualificazione alla prossima Europa League, mentre i toscani sono quartultimi insieme con il Frosinone con 32 punti e a + 2 sulla zona salvezza.

Sono 13 i precedenti in massima serie nella Capitale, con i capitolini avanti per 9-0 e 4 pareggi (34-12 il parziale delle reti): ultimo successo nel febbraio 2019 con il risultato di 1-0. Nella gara d'andata giocata lo scorso 22 dicembre al "Castellani", romani vittoriosi per 2-0, grazie alle reti di Guendouzi al 9' e Zaccagni al 67'. L'arbitro della sfida sarà Gianluca Aureliano della sezione A.I.A. di Bologna.

Ricordiamo che orima della partita al campo di Tor di Quinto, dove si allenava la Lazio fino al 1996, ci sarà il lancio dei paracadutisti per celebrare il cinquantesimo anniversario dello Scudetto della squadra di Tommaso Maestrelli), poi la festa allo stadio "Olimpico", prima della partita dove saranno presenti tutti i grandi campioni del passato (con i figli di chi purtroppo non c'è più).

Dalle ore 12.30 il sito "Supernews" proporrà la diretta testuale dell'incontro con aggiornamenti costanti,, comprese le interviste post partita.

Lazio-Empoli, probabili formazioni

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Lazzari, Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Zaccagni; Immobile.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Fazzini, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang.