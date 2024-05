Serie A, Inter: multa di 3 mila Euro per i cori rivolti a Theo Hernandez. Ecco la decisione del Giudice Sportivo

Gerardo Mastrandrea, magistrato romano e Giudice Sportivo della Lega Serie A, ha comminato una multa di 3 mila Euro all'Inter perché alcuni sostenitori vicini al club Nerazzurro, nei minuti finali della gara del "Giuseppe Meazza" tra i neo Campioni d'Italia e il Torino, intonavano cori discriminatori nei riguardi di Theo Hernandez, calciatore del Milan. Ecco quali sono state le decisioni.

All'Inter arriva una multa di 3 mila Euro per i cori contro Theo Hernandez, calciatore del Milan. E' stata questa la decisione del Giudice Sportivo della Lega Serie A, Gerardo Mastrandrea, magistrato romano 60enne, a causa di alcune espressioni rivolte da parte di diversi supporters nerazzurri nei minuti finali di Inter-Torino.

Inter, multa di 3 mila Euro per cori a Theo Hernandez

Le reazioni del club e del popolo rossonero hanno risaltato la condotta di una parte della tifoseria interista, ritenuta discriminatoria nei riguardi del nazionale francese. La sanzione comminata alla società nerazzurra, difatti, ha testimoniato la responsabilità di alcuni propri supporters che hanno intonato cori offensivi nei confronti del difensore milanista.

Circa i festeggiamenti per lo scudetto numero 20 dell'Inter, ci sono state ulteriori polemiche che hanno coinvolto direttamente il calciatore nerazzurro Denzel Dumfries, reo di aver esposto uno striscione in cui veniva raffigurato un cane con il volto del difensore rossonero portato al guinzaglio. Nelle ore successive all'episodio, il difensore olandese ha pubblicamente rilasciato le proprie scuse nei riguardi di Theo Hernandez per averlo schernito in maniera non del tutto rispettosa. A riguardo, sono state avviate le indagini da parte della Procura della FIGC. Tra l'altro, proprio entrambi si resero protagonisti di una rissa al termine dell'ultimo "Derby della Madonnina", in cui furono espulsi dall'arbitro della gara, Andrea Colombo.

Sull'episodio che ha coinvolto Denzel Dumfries non può esserci la decisione del Giudice Sportivo, in quanto quest'ultimo ha la competenza di sanzionare soltanto le eventuali azioni che avvengono all'interno del terreno di gioco, durante una gara.

Ecco il testo del comunicato ufficiale della Lega Serie A, relativo alla sanzione:

"Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 36° e 38° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore di altra Società.