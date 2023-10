Serie B, le squadre con il maggior numero di spettatori allo stadio | LA CLASSIFICA

Spettatori in Serie B 2023-24 fino ad oggi, quali sono le squadre che comandano il girone? Ecco una speciale classifica con tutte e venti le squadre di questa stagione. Ci sono tantissime novità e anche qualche sorpresa: la classifica e la media spettatori in ogni stadio. Guarda la Serie BKT su DAZN. Attiva ora

Spettatori Serie B 23-24

Il calcio, si sa, è un veicolo di sport e persone che non ha precedenti. Ma c'è una variabile, quella del pubblico, che sposta punti pesanti nel corso della stagione con molte squadre che provano a sfruttare il fattore casa con la spinta dei propri supporter a far da motore. Ma quali sono, di conseguenza, le squadre con più spettatori in queste prime giornate di campionato? Il sito specializzato transfermarkt.it ha stilato i dati delle prime cinque giornate disputate fino alla pausa per le Nazionali.

Va anche ricordato che la gara più vista della regular season dello scorso anno è stata Bari-Genoa nel giorno di Santo Stefano che ha portato ben 48.827 spettatori sugli spalti del San Nicola. Piazze importanti hanno lasciato la categoria ma altre altrettanto passionali e focose fanno parte della cadetteria. Ecco una speciale classifica con gli spettatori più presenti nei dieci stadi che ospitano le partite di Serie B.

Classifica provvisoria tifosi presenti allo stadio

Sampdoria 89.899 (4 partite) Bari 82.101 (4 partite) Palermo 73.076 (3 partite) Parma 67.122 (5 partite) Modena 49.249 (5 partite) Cremonese 44.836 (5 partite) Reggiana 39.212 (4 partite) Catanzaro 36.363 (4 partite) Cosenza 32.591 (5 partite) Venezia 31.298 (5 partite) Ascoli 28.007 (4 partite) Ternana 25.188 (4 partite) Pisa 22.954 (3 partite) Como 21.890 (4 partite) Cittadella 19.060 (4 partite) Brescia 17.013 (2 partite, le altre a porte chiuse) Sudtirol 14.647 (4 partite) Lecco 9.098 (3 partite) Feralpisalò 4.734 (4 partite) Spezia 4.547 (3 partite)**

** La Feralpisalò gioca a Piacenza