Bari-Parma, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie B

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match galletti e ducali, valevole per la 36.a giornata di campionato, che si disputerà mercoledì 1 maggio alle ore 1 allo8 stadio "San Nicola". L'arbitro della sfida sarà Antonio Rapuano di Rimini.

Domani pomeriggio alle ore 18 allo stadio "San Nicola" si disputerà il match Bari-Parma, valevole per la 36.a giornata del campionato di Serie B, che in classifica vede la squadra pugliese al terzultimo posto con 36 punti, mentre gli emiliani sono primi con 73 punti ed un passa dalla promozione in Serie A.

Sono 31 i precedenti in terra barese con bilancio in perfetta parità: undici successi ciascuno e nove pareggi (36-28 il parziale delle reti per i galletti); nell'incontro d'andata giocato al "Tardini" lo scorso 27 settembre, successo dei ducali per 2-1

L'arbitro della sfida sarà Antonio Rapuano della sezione A.I.A. di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Lo Cicero di Brescia e Mattia Scarpa di Reggio Emilia, Quarto Ufficiale Giorgio Di Cicco di Lanciano (Chieti). Come addetti VAR presenti Marco Serra di Torino e Oreste Muto di Torre Annunziata (Napoli).

Dove vedere Cosenza-Bari in tv e streaming

L'incontro Cosenza-Bari sarà trasmesso su Sky Sport (canale 251 del decoder); per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

L'incontro di campionato tra Bari-Parma si potrà seguire anche sulla piattaforma DAZN, con telecronaca a cura di Simone Gamberini. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

