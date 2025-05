Serie B, Bari: esonerato Beppe Iachini. Arriva Federico Giampaolo, 5° allenatore scelto da De Laurentiis. Ecco i dettagli

Ennesimo cambio di allenatore sulla panchina del club pugliese. Beppe Iachini è stato esonerato dal ruolo di allenatore dopo la sconfitta contro il Como in trasferta per 2-1, la sesta nelle ultime otto giornate di Serie B. Il Bari sprofonda nelle zone pericolose della classifica con 35 punti. A Federico Giampaolo il compito di guidare la squadra a cinque giornate dal termine del campionato.

Il Bari ha esonerato anche Giuseppe Iachini. Continua il "valzer" delle panchine per il club di Aurelio De Laurentiis, il quale ha optato per l'ennesimo cambio di rotta in una stagione complicata per i "Galletti". Il coach ascolano veniva nominato lo scorso 6 febbraio in sostituzione dell’esonerato Pasquale Marino, sottoscrivendo un contratto con il club fino al 30 giugno 2025. L'esordio con una vittoria casalinga per 3-1 contro il Lecco lasciava presagire per il meglio ma, successivamente, una nuova crisi di gioco e di risultati viene presto a galla, totalizzando appena 2 punti in otto gare che conducono la squadra biancorossa in piena zona Play Out.

Bari: esonerato Giuseppe Iachini

Alla luce dell'ultima sconfitta rimediata sul terreno di gioco del "Giuseppe Sinigaglia" contro il Como (2-1 per i lariani), il presidente De Laurentiis è stato orientato a un nuovo cambio di rotta per la panchina in una stagione più che travagliata. Al posto dell'esonerato Iachini è stato scelto il 5° allenatore, Federico Giampaolo, alla guida della Primavera pugliese dal 2022, chiamato a traghettare la compagine biancorossa verso una salvezza tranquilla. A cinque giornate della conclusione della Serie B, il Bari è a quota 35 punti in compagnia dello Spezia, con un quart'ultimo posto che lascia l'ambiente barese in piena apprensione. La vittoria più recente risale al 17 febbraio scorso, quando la Feralpisalò venne sconfitta al "San Nicola" per 1-0. Si riparte con la cruciale sfida casalinga di Sabato 20 aprile contro il Pisa.

Questo il comunicato ufficiale del Bari pubblicato sul proprio sito web:

"Dopo un lungo confronto tra le parti, SSC Bari comunica di aver sollevato Giuseppe Iachini dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico marchigiano per la professionalità e la dedizione dimostrati ed augura allo stesso le migliori fortune.Nel contempo la guida tecnica della Prima Squadra viene affidata, fino al termine della stagione, a mister Federico Giampaolo, fino ad oggi tecnico della Primavera biancorossa."