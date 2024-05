Serie B, Bari: aggredito il DS Ciro Polito. Tensioni nel post gara contro il Cittadella. Ecco cosa è accaduto

Momenti di tensione in casa Bari, dopo l'episodio che ha coinvolto il Direttore Sportivo del club pugliese Ciro Polito. L'aggressione nei propri riguardi è avvenuta da parte di alcuni individui in un'area di servizio nei pressi Occhiobello, nella Provincia di Rovigo, poche ore dopo la gara di Cittadella.

Il Direttore Sportivo del Bari, Ciro Polito, è stato aggredito nelle ore successive alla gara tra il Cittadella e la squadra biancorossa, terminata con il punteggio di 1-1 (vantaggio veneto con Filippo Pittarello, pareggio successivo con Marco Nasti). Secondo quanto ricostruito, di ritorno verso il capoluogo pugliese con la propria autovettura, è stato raggiunto e aggredito, sia verbalmente che e fisicamente, da alcuni individui riconducibili alla tifoseria barese durante una sosta in un'area di servizio del tratto A13 Padova-Bologna nei pressi di Occhiobello, in Provincia di Rovigo. Gli stessi autori si sono dileguati subito dopo. Il dirigente, inoltre, era in compagnia della moglie. Le autorità competenti hanno, prontamente, avviato le procedure d'indagine per individuare i soggetti responsabili, dopo essere stata sporta denuncia contro ignoti.

Bari, aggredito il DS Ciro Polito

Il clima a Bari si fa molto teso, con la squadra di proprietà di Aurelio De Laurentiis in profonda crisi di risultati che la vede coinvolta in una posizione di classifica molto pericolosa, con lo spettro della retrocessione quanto mai verosimile. Alle pesanti critiche rivolte a staff dirigenziale e tecnico (con quattro coach in questa stagione sportiva) è stato incluso anche Ciro Polito.

Ecco il comunicato del Bari relativo a quanto accaduto, pubblicato nella giornata di Lunedì 6 maggio:

"La SSC Bari esprime vicinanza e solidarietà al DS Ciro Polito vittima nella serata di ieri di una vera e propria aggressione avvenuta, ad opera di ignoti, nel post gara di Cittadella-Bari. Il dirigente biancorosso, mentre si trovava in sosta in un autogrill sulla via di ritorno dalla città veneta, è stato raggiunto e aggredito verbalmente e fisicamente da un gruppo di ignoti che subito dopo si sono dileguati. Le autorità competenti intervenute hanno da subito avviato le procedure per l’individuazione dei soggetti responsabili. La Società biancorossa condanna con forza quanto accaduto ad opera di 'vigliacchi' che nulla hanno a che vedere con il tifo barese e con lo sport.

In attesa che la giustizia faccia il suo corso, quando la ragione lascia spazio alla violenza abbiamo già perso tutti".