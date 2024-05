Serie B, calciatori diffidati: i nomi a rischio squalifica. Ecco l'elenco aggiornato

I nomi dei calciatori delle squadre della Serie BKT 2023/24 che rischiano la squalifica nella prossima gara di campionato, in caso di provvedimenti disciplinari. Di seguito, l'elenco aggiornato dei diffidati, in vista della 36ª giornata della seconda divisione professionistica del campionato italiano di calcio maschile.

Serie B, calciatori diffidati

Serie BKT 2023/24

Calciatori in diffida



CLUB Serie BKT 2023/24

NOMI ASCOLI BELLUSCI GIUSEPPE



BOTTEGHIN ERIC



NESTOROVSKI ILIJA



RODRIGUEZ PABLO DELGADO BARI BENALI AHMED



GUIEBRE ABDOUL RAZAK



MAITA MATTIA



NASTI MARCO BRESCIA BORRELLI GENNARO



CISTANA ANDREA CATANZARO PETRICCIONE JACOPO



SITUM MARIO



SOUNAS DIMITROS CITTADELLA ANGELI MATTEO



PITTARELLO FILIPPO



SALVI ALESSANDRO



TESSIORE ANDREA COMO GABRIELLONI ALESSANDRO



IOVINE ALESSIO



ODENTHAL CAS COSENZA ANTONUCCI MIRKO



CALO' GIACOMO



FLORENZI ALDO



FORTE FRANCESCO



FRABOTTA GIANLUCA



MICAI ALESSANDRO CREMONESE LOCHOSHVILI LUKA FERALPISALO' BALESTRERO DAVIDE



COMPAGNON MATTIA



KOURFALIDIS CHRISTOS



PIZZIGNACCO SAMUEL



ZENNARO MATTIA LECCO MARRONE LUCA



NOVAKOVICH ANDRIJA MODENA ABIUSO FABIO



BOZHANAJ KLEIS



GERLI FABIO



OUKHADDA SHADY



SANTORO SIMONE PALERMO CECCARONI PIETRO



NEDELCEARU IONUT



SEGRE JACOPO PARMA BENEDYCZAK ADRIAN



CAMARA DRISSA GUI



DEL PRATO ENRICO



MIHAILA VALENTIN PISA BERUATTO PIETRO



CALABRESI ARTURO



MOREO STEFANO



PICCININI GABRIELE



VELOSO PINTO MIGUEL REGGIANA BIANCO ALESSANDRO



GONDO DIOMANDE' CEDRIC YANN



MARCANDALLI ALESSANDRO



PIERAGNOLO EDOARDO



ROZZIO PAOLO SAMPDORIA BORINI FABIO



DE PAOLI FABIO



ESPOSITO SEBASTIANO



MURRU NICOLA



PEDROLA FORTUNY ESTANISLAU



VERRE VALERIO SPEZIA BERTOLA NICOLO'



MUHL LUKAS



NIKOLAOU DIMITRUS SUDTIROL CAGNANO ANDREA



MERKAJ SILVIO



PECORINO EMANUELE



PEETERS DAOUDA



RAUTI NICOLA TERNANA CARBONI FRANCO



CASASOLA TIAGO



IANNARILLI ANTONY



LABOJKO JAKUB



RAIMONDO ANTONIO VENEZIA CANDELA ANTONIO

La Serie B è composta da 20 club che si affrontano nelle 38 giornate di campionato. La prima e la seconda in classifica, al termine della "Regular Season", vengono promosse direttamente in Serie A; i club classificati dalla terza fino all'ottava posizione in classifica disputano la fase "Play Off": quello vincente ottiene la promozione nel massimo campionato italiano. Invece, gli ultimi tre club in classifica retrocedono direttamente in Serie C, mentre il quartultimo e il quintultimo in classifica disputano la gara della fase "Play Out": quello sconfitto retrocede nella terza divisione nazionale.

