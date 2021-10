Dove vedere Bari-Catanzaro: diretta TV in chiaro e streaming, RAI Sport?

Dove vedere Bari – Catanzaro anticipo della dodicesima giornata del Campionato di calcio di Serie C Girone C. Il match si disputerà al San Nicola di Bari sabato 30 ottobre alle ore 14:00.

Le due squadre sono rispettivamente prima e seconda in classifica e questa sfida richiama il pubblico delle grandi occasioni, anche tenendo conto del grande blasone delle due società. 24 punti il Bari e 20 il Catanzaro, si tratta di un big match che dirà se i pugliesi sono in grado di scappare via oppure permetteranno ai giallorossi di accorciare la classifica.

Di fronte abbiamo la migliore difesa del campionato (Catanzaro, con appena 6 reti subite) e l’attacco atomico del Bari (20 reti in 11 partite), oltre che due squadre costruite per tentare il salto di categoria. Il Bari viene da 3 vittorie consecutive e appare in grande forma, ma non è da meno il Catanzaro che dopo aver stentato all’inizio, sembra non fermarsi più dopo 4 successi di fila.

Dove vedere Bari-Catanzaro: i pugliesi tentano la prima fuga

La partita sarà visibile per l’occasione in diretta in chiaro, in tv e streaming. Il match sarà visibile su Rai Sport (canale 57 e 58 del digitale terrestre; canali 21 e 121 di Tivùsat) e il live streaming sarà disponibile sul sito e sull’app del servizio Raiplay. Il link alla diretta streaming della gara sarà raggiungibile anche dal sito di Raisport.