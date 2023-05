Cosenza-Brescia, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN. Dove vedere Playout Serie B

Giovedi 25 Maggio alle ore 20:30 allo Stadio San Vito di Cosenza va in scena la gara d’andata del playout di Serie B Cosenza-Brescia. Le due squadre si giocano in questo doppio confronto la permanenza nel campionato di serie cadetta italiano.

Le due squadre hanno chiuso la stagione rispettivamente al quartultimo e quintultimo posto in classifica, appaiate con 40 punti conquistati sul campo. Il Brescia avrà il vantaggio della posizione in classifica rispetto al Cosenza in virtù del maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti. Le gare tra le due squadre infatti, durante la regular season, hanno visto la vittoria del Brescia per 2-1 in casa e il pareggio per 1-1 al San Vito di Cosenza.

Il regolamento dei playout di Serie B è lo stesso di quello dei playoff: si qualifica chi nel doppio confronto ottiene più punti, in caso di parità una migliore differenza reti e se la parità resistesse la migliore classificata in campionato. La gara di ritorno si disputerà a campi invertiti tra una settimana, il giorno 1° giugno alle ore 20:30 al Rigamonti di Brescia.

Cosenza-Brescia, le probabili formazioni

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Martino, Meroni, Venturi, D’Orazio; Praszelik, Voca, Florenzi; Marras, Cortinovis; Zilli.

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic, Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli, Labojko, Bjorkgren; Rodriguez, Listkowski; Ayé.

Dove vedere Cosenza-Brescia in TV e streaming

Il match Cosenza-Brescia, valido per la gara d’andata del playout di Serie B, non sarà trasmesso in chiaro ma sarà visibile in diretta TV sul satellite canale Sky Sport 253. Tutti colori che sono impossibilitati a seguire la gara in TV potranno usufruire del servizio streaming Sky GO oppure della stick Now TV.

Da questa stagione è possibile seguire tutta la Serie B anche su Helbiz, piattaforma scaricabile sui dispositivi mobili (smartphone, tablet, smart tv). Il costo del servizio è di 5,99 euro/mese oppure 49,99 euro/anno.