Foggia-Turris, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming il match Foggia-Turris, valido per la 6.a giornata del girone C del campionato di Serie C e che si giocherà domenica 1° ottobre alle ore 18.30 allo stadio "Zaccheria" e che metterà a confronto "satanelli" e "corallini"

Domenica 1° ottobre, alle ore 18.30, allo stadio "Zaccheria", si disputerà il match Foggia-Turris, valido per la 6.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Foggia-Turris in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Il Foggia ha 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta) ed è reduce dalla vittoria del "Massimino" contro il Catania (0-2). La Turris, invece, ha 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta) e nel turno precedente ha perso contro il Picerno (1-3).

Foggia-Turris sarà diretta da Andrea Bordin di Bassano del Grappa, coaudiuvato da Giulia Tempestilli di Roma 2 e Andrea Bianchini di Perugia. Il quarto uomo sarà Giuseppe Vingo di Pisa.

Dove vedere Foggia-Turris, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Foggia-Turris, valido per la 6.a giornata del campionato di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) e sarà trasmesso in diretta tv anche su Sky Sport 253 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.