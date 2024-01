Serie C, dove vedere Latina-Giugliano: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C 2023/24. Latina e Giugliano si affrontano venerdì 2 febbraio, ore 20:45, allo "Stadio Domenico Francioni" di Latina. La gara è valevole per il Girone C. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

EVENTO LATINA-GIUGLIANO



Serie C NOW 2023/24

Girone C



24° Giornata LUOGO LATINA



Stadio Domenico Francioni DATA Venerdì 2 febbraio 2024 ORE 20:45 ARBITRI ARBITRO

Claudio Giuseppe Allegretta

Sezione AIA di Molfetta



ASSISTENTE 1

Emanuele Bracaccini

Sezione AIA di Macerata



ASSISTENTE 2

Vincenzo Andreano

Sezione AIA di Foggia



IV UFFICIALE

Roberto Lovison

Sezione AIA di Padova

Serie C, dove vedere Latina-Giugliano?

Latina-Giugliano viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Latina-Giugliano, Diretta TV su: Sky Sport [Canale 259], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Latina-Giugliano, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Latina-Giugliano, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Le probabili formazioni (con aggiornamenti)

LATINA



4-3-2-1



Probabili formazioni GIUGLIANO



4-3-3



Probabili formazioni 71

Gaetano Fasolino 1

Danilo Russ 13

Eros De Santis 11

Suleman Oyewale 33

Gabriele Rocchi 2

Tamir Berman 15

Antonio Marino 24

Marco Caldore 2

Emanuel Ercolano 3

Moustapha Yabre 77

Luca Paganini 7

Antonio Romano 4

Fausto Perseu 16

Luca Berardocco 7

Lorenzo Di Livio 14

Gladestony 27

Ferdinando Del Sole 30

Flavio Ciuferri 10

Alessio Riccardi 10

Francesco Paolo Salvemini 11

Giuseppe Fella 25

Carmine De Sena Coach



Gaetano Fontana Coach



Valerio Bertotto

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.